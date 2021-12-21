Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Свята в Україні

Тайный Санта – 10 оригинальных идей для подарка

21 декабря 2021, 16:21
Александра Лоскот редактор раздела Lifestyle
Тайный Санта – 10 оригинальных идей для подарка
Источник: Pexels

Подарки – неотъемлемая приятная часть любого праздника, особенно зимнего. В преддверии Нового года популярность игры в “Тайного Санту” набирает обороты, поэтому мы подобрали интересные идеи для подарков, даже если вы плохо знаете человека.

“Тайный Санта” – отличная возможность порадовать друзей или коллег в большом коллективе. Суть игры состоит в том, что ее участники не могут самостоятельно выбирать человека, которому будут дарить подарок. Самый легкий способ распределиться по парам – написать на бумажках имена и поочередно их вытаскивать. Благодаря этой игре никто из группы не останется без сюрприза.

Что же можно подарить коллеге или другу?

1. Наушники

В современном мире трудно представить человека, который не слушал бы музыку. Наушники – универсальный презент, который непременно порадует кого угодно и точно не будет лишним. Если вы не знаете модель телефона человека, которому готовите сюрприз, выберите беспроводной вариант, который можно использовать с любым гаджетом.

Фото: Pexels

2. Картина, которую может нарисовать каждый

Идеальный вариант для творческих личностей. Подарите картину, на которой есть первоначальный эскиз будущего шедевра. Обычно в такие наборы входят холст и специальные краски. Этот презент позволит вашему коллеге или другу дать волю своему творчеству!

Фото: Pexels

3. Термочашка

Лучший способ согреться прохладными зимними вечерами – горячие напитки, а долго сохранять тепло поможет термочашка. Можно выбрать кружку с лаконичным дизайном универсального цвета, которая понравится даже человеку, которого вы знаете плохо.

Фото: Pexels

4. Полезные сладости

Совместите приятное с полезным. Сегодня миф о том, что все сладкое – это всегда вредно, уже давно в прошлом. Купите вкусные сухофрукты или безглютеновые пирожные, которые не навредят ни фигуре, ни здоровью, однако непременно поднимут настроение человеку.

Фото: Pexels

5. Подарите знания

Каждый из нас хочет расти и совершенствоваться, поэтому  для целеустремленных людей идеальным подарком будет курс или полезная лекция. Особенно уместно будет подарить инфопродукт коллеге, вы ведь точно знаете сферу вашей профессиональной деятельности.

Фото: Pexels

6. Аксессуары

Прекрасный вариант для подарка другу или подруге. Добавить презенту трогательности можно, купив парные кулоны или браслеты, которые будут напоминать вам друг о друге всегда.

Фото: Pexels

7. Фотосессия

Лучший подарок для тех, кто увлекается фотографиями и любит постить свои фотографии в соцсетях. Сейчас фотостудии позволяют приобрести сертификат на съемку, в стоимость которой входит аренда студии, работа фотографа, ретушь фото, макияж и даже одежда напрокат.

Фото: Pexels

8. Подарите тепло

Теплый уютный шарф или перчатки – не только атмосферный, но и практичный подарок в сезон холодов. Если хотите угодить человеку, вкусы которого вы не знаете, выберите шарфик универсального цвета: черный, белый или синий.

Фото: Pexels

9. Сертификат в магазин на определенную сумму

Дайте человеку возможность самостоятельно выбрать подарок. Купите сертификат в магазине одежды, аксессуаров или косметики, который можно будет использовать с пользой.

Фото: Pexels

10. Билеты на спектакль или фильм

Зимние праздники — время выходных и веселого досуга, так почему бы не порадовать коллег или друзей походом в кино или театр? Чтобы точно удовлетворить вкусы человека, заранее поговорите с ним о его предпочтениях в киноискусстве, однако не намекайте на то, что собираетесь делать именно такой подарок, чтобы не испортить сюрприз.

Фото: Pexels

Читайте также:
Тайный Санта – 10 оригинальных идей для подаркаЧто подарить парню на Новый год 2022 – лучшие идеи

Теги
Подарунки , Подарунки до свят
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка