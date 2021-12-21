Подарки – неотъемлемая приятная часть любого праздника, особенно зимнего. В преддверии Нового года популярность игры в “Тайного Санту” набирает обороты, поэтому мы подобрали интересные идеи для подарков, даже если вы плохо знаете человека.

“Тайный Санта” – отличная возможность порадовать друзей или коллег в большом коллективе. Суть игры состоит в том, что ее участники не могут самостоятельно выбирать человека, которому будут дарить подарок. Самый легкий способ распределиться по парам – написать на бумажках имена и поочередно их вытаскивать. Благодаря этой игре никто из группы не останется без сюрприза.

Что же можно подарить коллеге или другу?

1. Наушники

В современном мире трудно представить человека, который не слушал бы музыку. Наушники – универсальный презент, который непременно порадует кого угодно и точно не будет лишним. Если вы не знаете модель телефона человека, которому готовите сюрприз, выберите беспроводной вариант, который можно использовать с любым гаджетом.

2. Картина, которую может нарисовать каждый

Идеальный вариант для творческих личностей. Подарите картину, на которой есть первоначальный эскиз будущего шедевра. Обычно в такие наборы входят холст и специальные краски. Этот презент позволит вашему коллеге или другу дать волю своему творчеству!

3. Термочашка

Лучший способ согреться прохладными зимними вечерами – горячие напитки, а долго сохранять тепло поможет термочашка. Можно выбрать кружку с лаконичным дизайном универсального цвета, которая понравится даже человеку, которого вы знаете плохо.

4. Полезные сладости

Совместите приятное с полезным. Сегодня миф о том, что все сладкое – это всегда вредно, уже давно в прошлом. Купите вкусные сухофрукты или безглютеновые пирожные, которые не навредят ни фигуре, ни здоровью, однако непременно поднимут настроение человеку.

5. Подарите знания

Каждый из нас хочет расти и совершенствоваться, поэтому для целеустремленных людей идеальным подарком будет курс или полезная лекция. Особенно уместно будет подарить инфопродукт коллеге, вы ведь точно знаете сферу вашей профессиональной деятельности.

6. Аксессуары

Прекрасный вариант для подарка другу или подруге. Добавить презенту трогательности можно, купив парные кулоны или браслеты, которые будут напоминать вам друг о друге всегда.

7. Фотосессия

Лучший подарок для тех, кто увлекается фотографиями и любит постить свои фотографии в соцсетях. Сейчас фотостудии позволяют приобрести сертификат на съемку, в стоимость которой входит аренда студии, работа фотографа, ретушь фото, макияж и даже одежда напрокат.

8. Подарите тепло

Теплый уютный шарф или перчатки – не только атмосферный, но и практичный подарок в сезон холодов. Если хотите угодить человеку, вкусы которого вы не знаете, выберите шарфик универсального цвета: черный, белый или синий.

9. Сертификат в магазин на определенную сумму

Дайте человеку возможность самостоятельно выбрать подарок. Купите сертификат в магазине одежды, аксессуаров или косметики, который можно будет использовать с пользой.

10. Билеты на спектакль или фильм

Зимние праздники — время выходных и веселого досуга, так почему бы не порадовать коллег или друзей походом в кино или театр? Чтобы точно удовлетворить вкусы человека, заранее поговорите с ним о его предпочтениях в киноискусстве, однако не намекайте на то, что собираетесь делать именно такой подарок, чтобы не испортить сюрприз.