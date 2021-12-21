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Таємний Санта — 10 оригінальних ідей для подарунка

21 Грудня 2021, 16:21
Олександра Лоскот редакторка розділу Lifestyle
Таємний Санта — 10 оригінальних ідей для подарунка
Джерело: Pexels

Подарунки — невід’ємна приємна частина будь-якого свята, особливо зимового. Напередодні Нового року популярність гри в “таємного Санту” набирає обертів, тож ми підібрали цікаві ідеї для подарунків, навіть якщо ви погано знаєте людину.

“Таємний Санта” — чудова нагода порадувати друзів або колег у великому колективі. Суть гри полягає в тому, що її учасники не можуть самостійно обирати людину, якій даруватимуть подарунок. Найлегший спосіб розподілитися на пари – написати на папірцях імена й по черзі їх витягати. Завдяки цій грі ніхто з групи не залишиться без сюрпризу.

Що ж можна подарувати колезі або другові?

1. Навушники

У сучасному світі важко уявити людину, яка б не слухала музику. Навушники — універсальний презент, який неодмінно порадує будь-кого й точно не буде зайвим. Якщо ви не знаєте модель телефона людини, якій готуєте сюрприз, оберіть бездротовий варіант, який можна використовувати із будь-яким гаджетом.

Фото: Pexels

2.  Картина, яку зможе намалювати кожен

Ідеальний варіант для творчих особистостей. Подаруйте картину, на якій уже є попередній ескіз майбутнього шедевра. Зазвичай у такі набори входить полотно й спеціальні фарби. Цей презент дасть змогу вашому колезі чи другові дати волю своїй творчості!

Фото: Pexels

3. Термочашка

Найкращий спосіб зігрітися прохолодними зимовими вечорами — гарячі напої, а довго зберігати тепло допоможе термочашка. Можна обрати чашку з лаконічними дизайном універсального кольору, яка сподобається навіть людині, яку ви погано знаєте.

Фото: Pexels

4. Корисні солодощі

Поєднайте приємне з корисним. Сьогодні міф про те, що все солодке — це завжди шкідливо, уже давно відійшов у минуле. Придбайте смачні сухофрукти або безглютенові тістечка, що не зашкодять ані фігурі, ані здоров’ю, проте точно піднімуть настрій людині.

Фото: Pexels

5. Подаруйте знання

Кожен з нас хоче рости й удосконалюватись, тож для цілеспрямованих людей ідеальним подарунком буде курс чи корисна лекція. Особливо доречно буде подарувати інфопродукт колезі, адже ви точно знаєте сферу вашої професійної діяльності.

Фото: Pexels

6. Аксесуари

Чудовий варіант для подарунка другові чи подрузі. Додати презенту зворушливості можна, купивши парні кулони чи браслети, які нагадуватимуть вам одне про одного завжди.

Фото: Pexels

7. Фотосесія

Найкращий подарунок для тих, хто захоплюється фотографіями й обожнює постити свої світлини в соцмережах. Зараз фотостудії надають можливість придбати сертифікат на зйомку, у вартість якої входить оренда студії, робота фотографа, ретуш фото, макіяж і навіть одяг напрокат.

Фото: Pexels

8. Подаруйте тепло

Теплий затишний шарф або рукавиці – не тільки атмосферний, а й надзвичайно практичний подарунок у сезон холодів. Якщо хочете догодити людині, смаків якої ви не знаєте, обирайте шарфик універсального кольору: чорний, білий або синій.

Фото: Pexels

9. Сертифікат у магазин на певну суму

Дайте людині можливість самостійно обрати собі подарунок. Придбайте сертифікат у магазині одягу, аксесуарів чи косметики, який потім можна буде використати з користю.

Фото: Pexels

10. Квитки на виставу чи фільм

Зимові свята – час вихідних і веселого дозвілля, тож чому б не порадувати колег або друзів походом у кіно або театр? Щоб точно задовольнити смаки людини, заздалегідь поговоріть з нею про її вподобання в кіномистецтві, проте не натякайте на те, що збираєтесь робити саме такий подарунок, щоби не зіпсувати сюрприз.

Фото: Pexels

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Теги
Подарунки , Подарунки до свят
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