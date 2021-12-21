Подарунки — невід’ємна приємна частина будь-якого свята, особливо зимового. Напередодні Нового року популярність гри в “таємного Санту” набирає обертів, тож ми підібрали цікаві ідеї для подарунків, навіть якщо ви погано знаєте людину.

“Таємний Санта” — чудова нагода порадувати друзів або колег у великому колективі. Суть гри полягає в тому, що її учасники не можуть самостійно обирати людину, якій даруватимуть подарунок. Найлегший спосіб розподілитися на пари – написати на папірцях імена й по черзі їх витягати. Завдяки цій грі ніхто з групи не залишиться без сюрпризу.

Що ж можна подарувати колезі або другові?

1. Навушники

У сучасному світі важко уявити людину, яка б не слухала музику. Навушники — універсальний презент, який неодмінно порадує будь-кого й точно не буде зайвим. Якщо ви не знаєте модель телефона людини, якій готуєте сюрприз, оберіть бездротовий варіант, який можна використовувати із будь-яким гаджетом.

2. Картина, яку зможе намалювати кожен

Ідеальний варіант для творчих особистостей. Подаруйте картину, на якій уже є попередній ескіз майбутнього шедевра. Зазвичай у такі набори входить полотно й спеціальні фарби. Цей презент дасть змогу вашому колезі чи другові дати волю своїй творчості!

3. Термочашка

Найкращий спосіб зігрітися прохолодними зимовими вечорами — гарячі напої, а довго зберігати тепло допоможе термочашка. Можна обрати чашку з лаконічними дизайном універсального кольору, яка сподобається навіть людині, яку ви погано знаєте.

4. Корисні солодощі

Поєднайте приємне з корисним. Сьогодні міф про те, що все солодке — це завжди шкідливо, уже давно відійшов у минуле. Придбайте смачні сухофрукти або безглютенові тістечка, що не зашкодять ані фігурі, ані здоров’ю, проте точно піднімуть настрій людині.

5. Подаруйте знання

Кожен з нас хоче рости й удосконалюватись, тож для цілеспрямованих людей ідеальним подарунком буде курс чи корисна лекція. Особливо доречно буде подарувати інфопродукт колезі, адже ви точно знаєте сферу вашої професійної діяльності.

6. Аксесуари

Чудовий варіант для подарунка другові чи подрузі. Додати презенту зворушливості можна, купивши парні кулони чи браслети, які нагадуватимуть вам одне про одного завжди.

7. Фотосесія

Найкращий подарунок для тих, хто захоплюється фотографіями й обожнює постити свої світлини в соцмережах. Зараз фотостудії надають можливість придбати сертифікат на зйомку, у вартість якої входить оренда студії, робота фотографа, ретуш фото, макіяж і навіть одяг напрокат.

8. Подаруйте тепло

Теплий затишний шарф або рукавиці – не тільки атмосферний, а й надзвичайно практичний подарунок у сезон холодів. Якщо хочете догодити людині, смаків якої ви не знаєте, обирайте шарфик універсального кольору: чорний, білий або синій.

9. Сертифікат у магазин на певну суму

Дайте людині можливість самостійно обрати собі подарунок. Придбайте сертифікат у магазині одягу, аксесуарів чи косметики, який потім можна буде використати з користю.

10. Квитки на виставу чи фільм

Зимові свята – час вихідних і веселого дозвілля, тож чому б не порадувати колег або друзів походом у кіно або театр? Щоб точно задовольнити смаки людини, заздалегідь поговоріть з нею про її вподобання в кіномистецтві, проте не натякайте на те, що збираєтесь робити саме такий подарунок, щоби не зіпсувати сюрприз.