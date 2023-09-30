30 сентября по старому календарю верующие отмечают День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Это святые мученицы, которые жили в Риме во II веке. Тогда происходило гонение христиан.

У вдовы Софии было три дочери, она воспитывала их в любови к Богу. Император, узнавший то, что все они глубокой веры, отослал их к язычнице, чтобы та убедила отречься их от веры. В итоге Вера, Надежда и Любовь были подвержены пыткам, а их мать душевным мучениям от разлуки. Они стали символом непоколебимой веры и силы.

В их день памяти верующие поздравляют друг друга, желая духовный сил, блага и мудрости. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 2023 в открытках, чтобы вы смогли отправить их тем, кому посчитаете нужным.

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Напомним, с 1 сентября ПЦУ перешла на новоюлианский календарь, однако прихожанам, которые не готовы к резкому переходу на новый стиль, разрешили жить по старому до 2025 года.

Согласно новому календарю, День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечается 17 сентября.