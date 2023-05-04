6 мая церковь чтит память святого мученика Юрия Змееборца.

В народе верят, что в этот день на землю восходит весна, а Юрий выпускает тепло и благословляет будущий урожай. Именно после этого праздника начинается буйное цветение трав, зелени и цветов.

Христианство же имеет свою историю о Георгии (Юрии) Победоносце, который служил в войске. Там он признал себя верующим и проповедовал Божье Слово. Воин не отрекся от Креста, несмотря на пытки. Тогда же царь велел отрубить ему голову.

Как любой праздник, День Юрия имеет свои запреты и традиции.

Факты ICTV рассказывают, что можно и нельзя делать на праздник Юрия.

Что можно делать на Юрия

Праздник Юрия считается торжественным, поэтому в этот день верующие посещают богослужения и молятся за удачный урожай. По древним традициям, в этот день нужно собирать росу, ведь она считалась святой. Ею промывали глаза, а девушки умывались, чтобы быть красивее. Также на Юрия впервые выгоняли скот на освященное пастбище. В селах Закарпатья на Юрьев день молодежь обливалась водой, а дома украшали березовыми ветвями.

Что нельзя делать на Юрия

На Юрия нельзя:

шить, вязать;

ругаться, ссориться;

заниматься полевыми работами;

обрезать волосы;

выполнять любое дело с шерстью;

брать в руки расческу, а лучше вообще спрятать ее, это касается и острых предметов.

Что нельзя сажать на Юрия

На Юрия и после нельзя сажать мак, кукурузу и тыквы, ведь будет малый урожай.

По народным приметам, на Юрия сеют огурцы, капусту, дыни и арбузы.