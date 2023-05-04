6 мая церковь чтит память святого мученика Юрия Змееборца.
В народе верят, что в этот день на землю восходит весна, а Юрий выпускает тепло и благословляет будущий урожай. Именно после этого праздника начинается буйное цветение трав, зелени и цветов.
Христианство же имеет свою историю о Георгии (Юрии) Победоносце, который служил в войске. Там он признал себя верующим и проповедовал Божье Слово. Воин не отрекся от Креста, несмотря на пытки. Тогда же царь велел отрубить ему голову.
Как любой праздник, День Юрия имеет свои запреты и традиции.
Факты ICTV рассказывают, что можно и нельзя делать на праздник Юрия.
Что можно делать на Юрия
- Праздник Юрия считается торжественным, поэтому в этот день верующие посещают богослужения и молятся за удачный урожай.
- По древним традициям, в этот день нужно собирать росу, ведь она считалась святой. Ею промывали глаза, а девушки умывались, чтобы быть красивее.
- Также на Юрия впервые выгоняли скот на освященное пастбище.
- В селах Закарпатья на Юрьев день молодежь обливалась водой, а дома украшали березовыми ветвями.
Что нельзя делать на Юрия
На Юрия нельзя:
- шить, вязать;
- ругаться, ссориться;
- заниматься полевыми работами;
- обрезать волосы;
- выполнять любое дело с шерстью;
- брать в руки расческу, а лучше вообще спрятать ее, это касается и острых предметов.
Что нельзя сажать на Юрия
На Юрия и после нельзя сажать мак, кукурузу и тыквы, ведь будет малый урожай.
По народным приметам, на Юрия сеют огурцы, капусту, дыни и арбузы.