В апреле верующие отметят множество религиозных праздников, одним из них является Вербное воскресенье, предшествующее Пасхе.

Этот праздник посвящен торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа. Вербное воскресенье в 2023 году отмечают 2 апреля по григорианскому и новоюлианскому календарях, и 9 апреля — по юлианскому. Светлое Христово Воскресение соответственно календарям верующие отметят 9 и 16 апреля.

Как и в другой праздник, в этот также существуют свои обычаи. Детальнее с традициями на Вербное воскресенье, можно ознакомится в нашем материале.

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В Вербное воскресенье верующие ходят в церковь, где освещают веточки ивы. Там же они ставят свечи за здоровье своих близких.

Вернувшись домой нужно побить веточками своих близких или друзей, вдруг встретите их по пути, при этом необходимо приговаривать: — Не я бью, верба бьет. Будь здоров как вода и богат как земля. Считается, что такой обряд очищает от порчи, болезней и злых духов.

Наши предки, возвращаясь из храма, также садили одну из веточек в землю возле дома, чтобы росла Богу во славу, а нам, людям, на употребление.

Также они бросали веточки в пищу скоту, считалось, что это убережет его от болезней. Кто-то также ел почки освященной ивы или серьги и добавляли их в выпечку.

Ветки ивы нужно хранить целый год, топтаться по ним ни в коем случае нельзя, как и выкидывать. Чтобы от них избавиться, нужно спались или кинуть в водоем, однако чтобы вода в нем не была стоячей.