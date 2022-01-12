Традиционно вечером 13 января украинцы отмечают День Преподобной Мелании. В народе этот праздник называют Маланкой или Щедрым вечером.

История праздника

Праздник Меланки происходит еще из дохристианской эпохи. Согласно славянскому мифу, у мать богов Лады была дочь Меланка.

Однажды, когда князь-Месяц был на охоте, злейший змей похитил из серебряного терема Меланку и спрятал в подземное царство. Освободил ее славный богатырь Беспальчик-Васильчик и женился на ней. Поэтому на следующий день после Меланки празднуют Василия.

Традиции праздника

В Щедрый вечер девушки собираются вместе и щедруют. По традиции они должны переодеться в образы мифических существ – Меланку, Василия и их дружек.

В некоторых селах Украины в этот день готовят традиционное праздничное блюдо – кровянку, которую еще называют Маланка. Также выпекают специальные хлеба Маланки и Василия.

Ходить щедровать могут и парни. Эта традиция называется – водить Маланку. Парни в масках выражают добрые пожелания, веселят песнями, танцами, шутливыми сценками. Один из них, как правило, переодетый в женское платье.

В древности праздничное переодевание выполняло важные религиозно-магические функции, но со временем этот обычай превратился в веселое развлечение, маскарад.

Переодетые, закончив ритуальный обход, утром шли на перепутье сжигать Деда, или Дидуха, — снопы соломы, стоявшие в углу от Святого вечера до Нового года, потом прыгали через костер. Это должно было очистить от общения с нечистой силой.