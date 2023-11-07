Рождество — это не только праздничный стол с различными вкусностями, но и традиции праздника. Среди них — дидух, который символизирует дух опекуна хозяйства. Его ставят в угол и украшали различными цветными ленточками. Самое время выяснить, как сделать рождественский дидух своими руками.

Как сделать дидух в домашних условиях

Не секрет, что обрядовый сноп делается из колосков ржи, пшеницы или овса. Однако нужны и еще несколько вещей: колоски, соломинки, цветные нитки и веточки растений — можжевельника и барвинка.

Чтобы сделать дидух из пшеницы, нужно следовать простой инструкции:

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Соберите колоски из необмолоченных колосков и отрежьте стебли; Из стеблей сформируйте несколько пучков, оплетите их соломинками и цветными нитками по очереди; Соедините полученные пучки в один сноп, и сверху снопа привяжите веточку можжевельника и барвинка.

Стоит отметить, что колосков должно быть предостаточно, чтобы сноп выглядел пышным. Сами пучки также можно формировать разных размеров — строгих правил касательно внешнего вида нет. Украшать его также можно на свой вкус.

По традиции, сноп ставится в углу дома на Рождество — сделать рождественский дедух своими руками сможет даже ребенок. Главное, чтобы он радовал глаз и подарил ощущение праздника.