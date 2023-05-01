Ивана Купала — древний праздник язычников, связанный с летним солнцестоянием. В этот день принято устраивать гуляния, водить хороводы, плести венки и тому подобное.

Факты ICTV рассказывают, когда Ивана Купала в 2023 году и что это за праздник.

Когда Ивана Купала 2023

По григорианскому календарю Ивана Купала ежегодно празднуют в ночь с 6 на 7 июля.

Ранее, по юлианскому календарю, Купала совпадал с днем летнего солнцестояния и приходился в ночь с 23 на 24 июня (Иванов день).

Ивана Купала — что за праздник

Ивана Купала имеет языческие корни. Он связан с летним солнцестоянием. Тогда люди поклонялись Солнцу и проводили различные обряды для урожая, благополучия и здоровья.

По преданию, в ночь на Ивана Купала выходила вся нечисть: мавки, бесы, русалки и так далее. Отпугнуть этих существ можно было только гуляниями и огнем. Поэтому люди празднично одевались, разжигали большой костер и веселились.

На Ивана Купала девушки искали свою любовь. Они плели венки и отпускали в воду. Парень, который найдет изделие, считался их судьбой.