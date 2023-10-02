Ноябрь — последний месяц осени, который снова погружает нас в холода. Вместе со сменой сезона приходят и праздники — некоторые из них отмечают уже по новым датам.

Самое время разобраться с важными событиями в церковном и государственном календаре на ноябрь, чтобы провести знаковые дни со своими близкими или друзьями, и просто распланировать месяц.

Факты ICTV составили детальный календарь праздников на ноябрь 2023, который поможет подготовиться к важным датам заранее.

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Календарь праздников на ноябрь 2023: