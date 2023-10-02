Ноябрь — последний месяц осени, который снова погружает нас в холода. Вместе со сменой сезона приходят и праздники — некоторые из них отмечают уже по новым датам.
Самое время разобраться с важными событиями в церковном и государственном календаре на ноябрь, чтобы провести знаковые дни со своими близкими или друзьями, и просто распланировать месяц.
Факты ICTV составили детальный календарь праздников на ноябрь 2023, который поможет подготовиться к важным датам заранее.
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Календарь праздников на ноябрь 2023:
- 3 ноября — День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии;
- 4 ноября — День железнодорожника;
- 5 ноября — День работника социальной сферы;
- 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
- 9 ноября — День письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
- 10 ноября — Международный день бухгалтера;
- 12 ноября — День виноградаря и винодела;
- 14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда;
- 15 ноября — Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких;
- 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи, Международный день терпимости;
- 17 ноября — День студента;
- 18 ноября — День сержанта ВСУ;
- 19 ноября — День стеклопроизводителя, День работников гидрометеорологической службы, День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП;
- 20 ноября — Всемирный день ребенка;
- 21 ноября — Всемирный день телевидения, День Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы;
- 25 ноября — День памяти жертв голодоморов, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
- 28 ноября — День работника системы финансового мониторинга.