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Много важных дат: календарь праздников ноября 2023

2 октября 2023, 14:07
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Листопад
Источник: Unsplash

Ноябрь — последний месяц осени, который снова погружает нас в холода. Вместе со сменой сезона приходят и праздники — некоторые из них отмечают уже по новым датам.

Самое время разобраться с важными событиями в церковном и государственном календаре на ноябрь, чтобы провести знаковые дни со своими близкими или друзьями, и просто распланировать месяц.

Факты ICTV составили детальный календарь праздников на ноябрь 2023, который поможет подготовиться к важным датам заранее.

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Календарь праздников на ноябрь 2023:

  • 3 ноября — День инженерных войск, День ракетных войск и артиллерии;
  • 4 ноября — День железнодорожника;
  • 5 ноября — День работника социальной сферы;
  • 6 ноября — Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов;
  • 9 ноября — День письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства;
  • 10 ноября — Международный день бухгалтера;
  • 12 ноября — День виноградаря и винодела;
  • 14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда;
  • 15 ноября — Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких;
  • 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи, Международный день терпимости;
  • 17 ноября — День студента;
  • 18 ноября — День сержанта ВСУ;
  • 19 ноября — День стеклопроизводителя, День работников гидрометеорологической службы, День работников сельского хозяйства, Всемирный день памяти жертв ДТП;
  • 20 ноября — Всемирный день ребенка;
  • 21 ноября — Всемирный день телевидения, День Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы;
  • 25 ноября — День памяти жертв голодоморов, Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин;
  • 28 ноября — День работника системы финансового мониторинга.
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