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Сретение Господне 2023 — дата празднования

23 января 2023, 14:20
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Сретение Господне
Источник: Depositphotos

Уже в феврале верующие отметят важный религиозный праздник — Сретение Господне, дата которого установлена на 40-й день после рождения Христа.

Так, в 2023 году Сретение Господне отмечают 2 февраля по григорианскому и новоюлианскому календарях, и 15 февраля — по юлианскому.

Название этого праздника переводится как встреча, поскольку в этот день встречаются Старый и Новый заветы. В народе же считают, что на Сретение встречается весна с зимой.

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Именно в 40-ый день после Рождества Христового Дева Мария и Иосиф пришли с младенцем Иисусом в храм, чтобы принести его Богу.

В этот день верующие ходят в церковь, где освящают воду и свечи. Вода помогает справиться со сглазом и вылечиться от болезней, свечи же обладают лечебной силой.

Также на Сретение нужно прощать обиды и возвращать долги.

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Стрітення Господнє
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