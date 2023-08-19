Яблочный Спас и Преображение Господне в Украине отмечают 19 августа в 2022 году. Уже в следующем году дата сдвинется на фоне обновленного церковного календаря.

На праздник принято святить яблоки и угощать ими своих близких. Также Преображение Господнее указывает на святость Иисуса, что является важным событием для верующих.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Яблочным Спасом в открытках, СМС и прозе, которые порадуют близких и семью.

Поздравления с Яблочным Спасом в СМС

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С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!

Красками лета сияют плоды.

Вас с урожаем яблочным новым!

Ясного неба вам, чистой воды!

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В этот Яблочный я Спас

Пожелаю вам сейчас

Доброй жизни, добрых дел,

Каждый чтоб от счастья пел.

Пусть Господь благословит,

Всем, чем хочешь, наградит;

Дорогих, любимых, близких

От плохого защитит!

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Пришло Преображение Господне.

Пускай всех оно порадует сегодня,

Хранит людей пускай от разных бед,

Несет всем благодать и счастья свет!

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С Преображением Господним!

Пусть дарит Яблочный вам Спас

Душевный свет, чтоб быть свободней,

И сил большой-большой запас.

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С Яблочным Спасом я вас поздравляю,

Пусть Бог вас хранит и ваших детей,

От чистого сердца я вам желаю

Только хороших всегда новостей!

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Поздравления с Яблочным Спасом в открытках

Поздравления с Яблочным Спасом в прозе

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Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной, как праздник Преображения Господня! Пусть освященное яблочко исполнит самое заветное желание! Пусть ваш стол всегда будет полон, как лето, щедрое на урожай, а над головой всегда светит яркое солнце. С Яблочным Спасом!

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Август приберег хороший праздник для нас всех. Поздравляем с Яблочным Спасом! Берегите любовь, дарите в этот день друг другу наливные яблочки, которые принесут удачу в каждый дом.

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Второй Спас, Спас Яблочный, поэтому хочется пожелать Вам такого же сочного ароматного счастья. Пусть ненастья и невзгоды обойдут вас стороной. И только голубое небо светит над головой. Радуйтесь каждому новому дню, который вам дан свыше.

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Поздравляю с прекраснейшим днем Яблочного Спаса. Желаю, чтобы жизнь Ваша была наполнена только радостными мгновениями, в сердце всегда жила любовь, а душа сияла от божественной благодати. Будьте здоровы и безумно счастливы!

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Поздравляю Вас искренне с Яблочным Спасом! Забудьте о всех печалях и невзгодах, собирая урожай, верьте только в самое лучшее и доброе, что есть на этом свете. И пусть урожай ваш будет сладок.

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Август также принес украинцам огромное количество праздников. Среди них даже есть День Независимости Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2023 можно на Фактах ICTV.