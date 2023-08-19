Яблочный Спас и Преображение Господне в Украине отмечают 19 августа в 2022 году. Уже в следующем году дата сдвинется на фоне обновленного церковного календаря.
На праздник принято святить яблоки и угощать ими своих близких. Также Преображение Господнее указывает на святость Иисуса, что является важным событием для верующих.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Яблочным Спасом в открытках, СМС и прозе, которые порадуют близких и семью.
Поздравления с Яблочным Спасом в СМС
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С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!
Красками лета сияют плоды.
Вас с урожаем яблочным новым!
Ясного неба вам, чистой воды!
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В этот Яблочный я Спас
Пожелаю вам сейчас
Доброй жизни, добрых дел,
Каждый чтоб от счастья пел.
Пусть Господь благословит,
Всем, чем хочешь, наградит;
Дорогих, любимых, близких
От плохого защитит!
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Пришло Преображение Господне.
Пускай всех оно порадует сегодня,
Хранит людей пускай от разных бед,
Несет всем благодать и счастья свет!
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С Преображением Господним!
Пусть дарит Яблочный вам Спас
Душевный свет, чтоб быть свободней,
И сил большой-большой запас.
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С Яблочным Спасом я вас поздравляю,
Пусть Бог вас хранит и ваших детей,
От чистого сердца я вам желаю
Только хороших всегда новостей!
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Поздравления с Яблочным Спасом в открытках
Поздравления с Яблочным Спасом в прозе
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Пусть ваша жизнь будет светлой и радостной, как праздник Преображения Господня! Пусть освященное яблочко исполнит самое заветное желание! Пусть ваш стол всегда будет полон, как лето, щедрое на урожай, а над головой всегда светит яркое солнце. С Яблочным Спасом!
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Август приберег хороший праздник для нас всех. Поздравляем с Яблочным Спасом! Берегите любовь, дарите в этот день друг другу наливные яблочки, которые принесут удачу в каждый дом.
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Второй Спас, Спас Яблочный, поэтому хочется пожелать Вам такого же сочного ароматного счастья. Пусть ненастья и невзгоды обойдут вас стороной. И только голубое небо светит над головой. Радуйтесь каждому новому дню, который вам дан свыше.
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Поздравляю с прекраснейшим днем Яблочного Спаса. Желаю, чтобы жизнь Ваша была наполнена только радостными мгновениями, в сердце всегда жила любовь, а душа сияла от божественной благодати. Будьте здоровы и безумно счастливы!
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Поздравляю Вас искренне с Яблочным Спасом! Забудьте о всех печалях и невзгодах, собирая урожай, верьте только в самое лучшее и доброе, что есть на этом свете. И пусть урожай ваш будет сладок.
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Август также принес украинцам огромное количество праздников. Среди них даже есть День Независимости Украины. Ознакомиться с полным календарем праздников августа 2023 можно на Фактах ICTV.