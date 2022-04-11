Из-за полномасштабного вторжения России в Украину многие граждане нашей страны были вынуждены выехать за границу. Большая часть выбрала в качестве временного дома Польшу.

Совсем скоро наши соседи, как и остальные христиане, будут отмечать светлый праздник — Пасху. Поэтому если вы застанете ее в Польше, лучше заранее ознакомиться с традициями празднования.

Когда отмечают Пасху 2022 в Польше

Поскольку большинство поляков являются католиками, то и Пасху они празднуют по григорианскому календарю. В 2022 году она отмечается 17 апреля.

Традиции празднования Пасхи 2022 в Польше

Пасху в Польше называют Święta Wielkanocne. Предшествует этому долгожданному религиозному празднику сорокадневный пост.

Подготовка к Пасхе начинается с Пепельной среды (Dies Cinerum). В этот день после молитвы в костеле людям на лоб наносят крест с помощью освященной золы.

Далее идет Жирный четверг. В этот день поляки стараются съесть все запасы из погребов, чтобы во время поста их ничего не искушало.

После начинается пост, который соблюдают наиболее религиозные люди.

В последнее воскресение перед Пасхой отмечается Пальмовое воскресенье (Palmowa niedziela).

С этого периода и до Страстной субботы длится самый строгий пост.

В пятницу в некоторых городах могут проходить крестовые шествия, поэтому некоторые улицы перекрыты. В субботу, накануне Пасхи, поляки посещают костел и освящают корзину (święconki) с продуктами.

Что должно быть в пасхальной корзине 2022 в Польше

В каждой корзине-священке должно быть не менее семи продуктов:

традиционная выпечка — пасхальные “бабы”, мазурки, кексы;

домашняя колбаса;

сыр;

соль;

хрен;

хлеб, мед, перец;

яйца.

После освящения корзину относят домой, где она хранится до наступления Пасхи.

Как празднуют Пасху 2022 в Польше

После праздничной службы с утра поляки садятся за стол. В его центр ставят продукты из корзины-священки, которую освятили в субботу.

В этот день принято желать счастливой Пасхи.

Wesołych Świąt Wielkanocnych! — Веселого праздника Пасхи!

Wesołego Alleluja! — Веселого Аллилуйя!

Zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych! — Здоровой, радостной и веселой Пасхи!

Wesołych Świąt! — С праздником! — Веселых праздников!

Wesołego jajka! — Веселого яйца!

W koszyku — obfitości, w serduszku — miłości, w jajkach — niespodzianek, w Dyngusa – wody dzbanek. — В корзине — изобилия, в сердцах — любви, в яйцах — сюрпризов, на дынгус – воды кувшин.

Символом религиозного праздника, как и много где, являются крашанки. Так, сидящие за столом устраивают ими “бои”. Присутствующие по очереди стукаются торцами крашеных яиц – у кого оно останется не разбитым к концу “боя”, тот выиграл.

Существует еще один символ Пасхи у католиков — пасхальный кролик. Выдуманный персонаж, который приходит в ночь перед праздником и прячет крашеные или шоколадные яйца для детей. Задача — отыскать их.

Что едят на Пасху 2022 в Польше

Традиционное блюдо — журек (суп), белая колбаса, ветчина, яйца и хрен. Из сладкого едят пасхальный кулич из дрожжевого теста, торт из сыра и мазурек.

Также хозяйки выпекают польские пасхальные “бабки”- куличи, верх которых покрывают глазурью, взбитыми белками и различной присыпкой. Процесс этот долгий, и доступ к нему должны иметь только женщины.

Подают на стол и мазурки — сладкие коржи, которые украшают шоколадом, орехами, фруктами и ягодами.

Вообще, стол на Пасху — разнообразный и богатый.

Второй день Пасхи 2022 в Польше

Второй день Пасхи в Польше называют Мокрым понедельником (Śmigus-Dyngus). В этот период принято бить окружающих ветками (например, вербы), которые освятили в Пальмовое воскресенье. Также дети ходят по домам и выпрашивают угощения.

Более того, в Мокрый понедельник вас могут облить водой — кинуть водяную бомбу, обрызгать или вылить ведро воды на голову. Это веселая традиция, однако только тогда, когда позволяет погода.

Пасха в Польше — красочный и интересный праздник. Некоторые традиции отличаются от тех, к которым привыкли украинцы, а некоторые во многом схожи. В любом случае — если вы уже оказались в соседней стране, то необходимо изучить традиции и приобщиться к ним.