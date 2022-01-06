Традиционно 7 января православные украинцы отмечают Рождество. Это большой церковный праздник, который ознаменовывает рождение Иисуса Христа.

В этот день принято собираться всей семьей за столом, ходить в гости, а также колядовать.

Колядники желают хозяевам божьего благословения, изобилия и счастья весь год, за это их одаривают гостинцами и деньгами.

Если у вас нет возможности поздравить своих близких лично, Факты ICTV предлагают послать яркую открытку с Рождеством.

Со светлым праздником Рождества связано немало обрядов, обычаев и примет. Считается, что сочная и хорошая на вкус рождественская кутья принесет силы и крепкое здоровье на целый год.

Именно это блюдо символизирует жертву Богу, поскольку пшеница и мед являются сакральной частью святого вечера. Также обычаи говорят, что на рождественском столе нужно зажечь свечи. Это принесет в дом тепло и богатство.

В Украине Рождество отмечается на государственном уровне, поэтому украинцы будут отдыхать 7, 8 и 9 января.