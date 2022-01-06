Традиційно, 7 січня, православні українці відзначають Різдво. Це велике церковне свято, яке ознаменує народження Ісуса Христа.

В цей день заведено збиратися всією родиною за столом, ходити в гості, а також колядувати.

Колядники бажають господарям божого благословення, достатку і щастя весь рік, за це їх обдаровують гостинцями й грішми.

Якщо ж у вас немає можливості привітати своїх близьких особисто, Факти ICTV пропонують надіслати яскраву листівку з Різдвом.

Зі світлим святом Різдва пов’язано пов’язано чимало обрядів, звичаїв і прикмет. Вважається, що соковита і хороша на смак різдвяна кутя принесе сили та міцне здоров’я на цілий рік.

Саме ця страва символізує жертву Богу, оскільки пшениця і мед є сакральною частиною святої вечори. Також звичаї кажуть, що на різдвяному столі потрібно запалити свічки. Це принесе в будинок тепло та багатство.

В Україні Різдво відзначається на державному рівні, тому українці відпочиватимуть 7, 8 та 9 січня.