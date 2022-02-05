Что делать на 14 февраля, если ты одинок

Скоро День святого Валентина, а это значит, что вокруг будут одни розочки, сердечки и парочки влюбленных.

Если вы думаете, что раз у вас нет второй половинки, значит, нужно запереться в комнате, включить сериал и рыдать весь вечер, вы сильно ошибаетесь.

14 февраля — это не повод грустить из-за одиночества, посвятите этот день себе. А если вы не знаете, что делать, наш материал поможет с выбором!

Проведите вечер с друзьями

Есть хороший шанс, что вы не единственный одинокий в своей группе друзей, так почему бы не собраться вместе и не оторваться на полную?

Сходите на концерт

Пока парочки заняли все лавочки в парке, не теряйте времени, идите на концерт, зажигайте и знакомьтесь с интересными людьми.

Составьте плейлист для повышения уверенности в себе

Забудьте о влюбленных, замените слезливые романтические песенки на воодушевляющею музыку ваших любимых исполнителей.

Разоритесь на большой подарок

У вас есть что-то, что вы очень хотели получить, но слишком часто откладывали покупку? Тогда вам действительно следует побаловать себя чем-то, о чем вы всегда мечтали.

Смените имидж

Ваша жизнь может измениться завтра и выглядеть совсем иначе через год. Не бойтесь экспериментировать и выходить из зоны комфорта. Покрасьте волосы, сделайте яркий макияж, пополните свой гардероб новыми вещами.

Устройте незабываемый киномарафон

Нет ничего лучше, чем переодеться в пижаму, зажечь роскошную свечу, налить бокал красного вина и включить любимые фильмы.

Освойте новое хобби

Давно хотели попробовать связать крючком модный кардиган, начать заниматься спортом, посадить цветы, научиться гадать на картах таро или даже написать свою книгу, но постоянно не находили на это времени? Это ваш шанс проявить себя и, возможно, открыть в себе новые таланты, о которых вы даже не подозревали.

Исследуйте ваш город

Посетите кафе, которое всегда обходили стороной, прочитайте книгу на свежем воздухе, сходите в места, где раньше не бывали. Чтобы не было скучно, можно взять с собой друга.

Примите ванну

Включите музыку, наберите ванну, возьмите бокал шампанского, добавьте пены и немного лепестков роз.

Пригласите друга и притворитесь парочкой

Скидка на ужин на двоих? Полцены на массаж для пары? Сотрудникам заведений не обязательно знать, что вы на самом деле не встречаетесь.

Сделайте перестановку

Даже небольшое изменение, такое как новые декоративные подушки на диване или обновленное одеяло на вашей кровати, может иметь большое значение. Добавьте комфорта в ваш дом и вы почувствуете, как потихоньку налаживается жизнь.

Покупайте любимые вещи и наслаждайтесь тем, что вам не нужно ими делиться

Купите свое любимое вино, конфеты или еду и держите все это при себе. Вам не придется отказываться ни от картофеля фри, ни от капли игристого. Наслаждайтесь тем, что все это для вас.

И главное… Любите себя!

Если у вас нет второй половинки, это не повод для депрессий. Делайте все, что приносит вам счастье! Напоминайте себе, что вы привлекательны и достойны любви.

Помните, что вы есть у себя. Научитесь прислушиваться к своему внутреннему голосу, и когда вы обретете гармонию с собой, тогда вы будете счастливы по-настоящему.