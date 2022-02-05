Що робити на 14 лютого, якщо ти самотній

Незабаром День святого Валентина, а це означає, що навколо будуть одні трояндочки, серця та парочки закоханих.

Раптом ви думаєте, що якщо у вас немає другої половинки, це означає, що потрібно замкнутися в кімнаті, ввімкнути серіал і плакати весь вечір, ви сильно помиляєтеся.

14 лютого — це не привід сумувати через самотність, присвятіть цей день собі. А якщо ви не знаєте що робити, наш матеріал допоможе з вибором!

Проведіть вечір із друзями

Є хороший шанс, що ви не єдиний самотній у своїй групі друзів, то чому б не зібратися разом і не відірватися на повну?

Сходіть на концерт

Поки парочки зайняли всі лавочки у парку, не витрачайте часу, йдіть на концерт, запалюйте та знайомтеся з цікавими людьми.

Складіть плейліст для підвищення впевненості у собі

Забудьте про закоханих, замініть сльозливі романтичні пісеньки на музику ваших улюблених виконавців.

Розоріться на великий подарунок

У вас є щось, що ви дуже хотіли отримати, але часто відкладали купівлю? Тоді вам дійсно варто побалувати себе чимось, про що ви завжди мріяли.

Змініть імідж

Ваше життя може змінитись завтра і виглядати зовсім інакше через рік. Не бійтеся експериментувати та виходити із зони комфорту. Пофарбуйте волосся, зробіть яскравий макіяж, поповніть свій гардероб новими речами.

Влаштуйте незабутній кіномарафон

Немає нічого кращого, ніж переодягнутися в піжаму, запалити розкішну свічку, налити келих червоного вина й увімкнути улюблені фільми.

Освойте нове хобі

Давно хотіли спробувати зв’язати гачком модний кардиган, почати займатися спортом, посадити квіти, навчитися гадати на картах таро чи навіть написати свою книгу, але постійно не знаходили на це часу? Це ваш шанс проявити себе і, можливо, відкрити нові таланти, про які ви навіть не здогадувалися.

Досліджуйте ваше місто

Завітайте до кафе, яке завжди обходили стороною, прочитайте книгу на свіжому повітрі, сходіть у місця, де раніше не бували. Щоб не було нудно, можна взяти із собою друга.

Прийміть ванну

Увімкніть музику, наберіть ванну теплої води, візьміть келих ігристого, додайте піни та трохи пелюсток троянд.

Запросіть друга і прикиньтеся парочкою

Знижка на вечерю на двох? Пів ціни на масаж для пари? Співробітникам закладів не обов’язково знати, що ви насправді не зустрічаєтеся.

Зробіть перестановку

Навіть невелика зміна, така як нові декоративні подушки на дивані або оновлена ​​ковдра на вашому ліжку, може мати велике значення. Додайте комфорту у ваш будинок і ви відчуєте, як потихеньку налагоджується життя.

Купуйте улюблені речі та насолоджуйтесь тим, що вам не потрібно ними ділитися

Придбайте своє улюблене вино, цукерки чи їжу та тримайте все це при собі. Вам не доведеться відмовлятися ні від картоплі фрі, ні від келиха шампанського. Насолоджуйтесь тим, що це все лише для вас.

І головне… Любіть себе!

Якщо у вас немає другої половинки, це не є підставою для депресій. Робіть все, що приносить вам щастя! Нагадуйте собі, що ви привабливі та гідні кохання.

Пам’ятайте, що ви є самі у себе. Навчіться прислухатися до свого внутрішнього голосу, і коли ви знайдете гармонію із собою, тоді ви будете щасливі по-справжньому.