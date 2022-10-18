Хэллоуин традиционно считается Вечером всех святых и отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Хэллоуин — самый любимый праздник детей, ведь именно в этот вечер можно надеть жуткий костюм и идти выпрашивать конфеты.

Праздник очень популярен в США, Великобритании, Японии, Китае, Мексике, Испании, Канаде, Ирландии. В Украине же он не пользуется большой популярностью, поэтому народ неохотно его отмечает.

Для Хеллоуина традиционными являются разнообразные обряды, которые бывают довольно жуткими. Об интересных и необычных ритуалах Хэллоуина — узнавали Факты ICTV.

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Гадание на Хэллоуин

Украинцам свойственно гадать на День Ивана Купала или на Рождество, а вот в Шотландии молодые девушки гадают в Вечер всех святых.

Чтобы увидеть своего будущего жениха, шотландки замачивали простыни в воде, а затем вывешивали их перед костром или камином. В полночь на поверхности простыни должен был появиться образ будущего мужа.

В Великобритании девушки на Хэллоуин спускаются в погреб. При этом смотреть нужно не под ноги, а в зеркало, что оставили внизу. Кто в зеркале появится, тот и будет будущим мужем.

Также гадали на яблоках:

Девушки срезали кожуру яблока и бросали ее в костер. Затем по форме, которую приобретала кожура, пытались определить первую букву имени своего суженого. Увидеть своего будущего мужа можно, сев перед зеркалом в полночь с яблоком в руке. А если положить яблоко под подушку в ночь перед Хэллоуином и загадать желание, а утром яблоко съесть, то желание обязательно сбудется.

На Хэллоуин можно узнать и количество будущих детей. Для этого нужно капнуть яичный белок в сосуд с водой и наблюдать.

Обряды

Как и перед любым большим праздником, традиционна уборка дома. Хэллоуин не стал исключением. 31 октября люди тщательно убирали свои дома и совершали магические обряды.

Например, следовало принести из леса веточку лиственницы, пихты, можжевельника или другого хвойного дерева. Ее нужно было поджечь и обойти весь дом, заглядывая в каждый угол.

Люди верили, что дым от хвойной веточки может освободить дом от злых духов и почистить энергетику семьи.

Интересный обряд проводили и с зеркалами. Люди капали две капельки можжевелового масла в керамическую посуду, заливали в сосуд кипяток и ставили у зеркала. Такой обряд пугал злых духов, наблюдавших за семьей через зеркала.

Люди издавна верили, что в ночь Хэллоуина можно увидеть вещий сон. Перед тем как ложиться спать, пытались сосредоточиться на важном для себя вопросе, сфокусироваться на проблеме и сформулировать просьбу.

После пробуждения нужно было постараться вспомнить свой сон и найти в нем подсказку.

Чтобы привлечь в дом счастье и благополучие, люди проводили специальный обряд:

Утром 31 октября следовало налить в миску молоко и поставить ее на большое круглое зеркало (или возле него). С наступлением темноты люди опускали в молоко пальцы правой руки. При этом нужно было прочесть специальную молитву: Вот алая заря проснулась! Весь мир окрасила радостью, теплом и светом. Пусть так всю зиму будет полон мой дом теплом, Душа радостью, светом жизнь, организм здоровьем. И меня, рабу Божью (имя), да не покидает удача в делах и благодать. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Приметы

На Хэллоуин ни в коем случае нельзя убивать пауков. Наоборот, люди относились к ним как к предупреждению о чем-то важном. Если дома видели паука, воспринимали это как знак и относились с уважением.

В ночь праздника нельзя оставлять открытыми окна и двери. Люди верили, что через них в жилище может проникнуть нечистая сила. Поэтому все старались держать дом под замком.

Наверное, самым популярным символом праздника является тыква с вырезанными глазами и улыбкой. Так вот, это не просто символ Хэллоуина, это часть обязательного ритуала. С наступлением темноты все зажигали фонарики Джека и ставили их в доме или во дворе. Свеча должна гореть до наступления утра.

Поэтому, по традиции, каждый должен иметь в доме хотя бы один фонарик Джека.

Чтобы запутать духов, появляющихся в ночь Хэллоуина, люди специально делали все наоборот — ходили задом наперед, наряжались в одежду наизнанку и тому подобное. Считалось, что тех, кто делает все шиворот-навыворот, нечистая сила обходит стороной.