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Что подарить маме на Новый год 2023: 10 интересных презентов

27 ноября 2022, 17:11
Анна Голишевская Редактор сайта
Новий рік
Источник: Unsplash

Приближаются зимние праздники. Многие уже сейчас составляют списки покупок и людей, которых нужно поздравить с наступлением 2023 года.

Мама – самый главный человек в жизни каждого, поэтому ей нужно продумать подарок заранее.

Что подарить маме на Новый год 2023, даже если денег не много –  читайте в материале.

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Что подарить маме на Новый год 2023

  1. поездку в санаторий;
  2. бижутерию или ювелирные украшения (различные браслеты, серьги и т. д);
  3. домашний декор: статуэтки, картины или шкатулки;
  4. косметику (например, хорошую пудру или крем);
  5. любимый парфюм;
  6. перчатки, кошелек или сумку;
  7. если мама любит делать что-то своими руками, то подойдут наборы для шитья, вязания, вышивания;
  8. набор посуды или красивых бокалов;
  9. красивый вазон или небольшую елку;
  10. сладости, любимые шоколадные конфеты.

Что можно подарить маме на Новый год недорого

Подарунок мамі

Фото — Unsplash

  • небольшой массажер для спины или ног;
  • сертификат на СПА;
  • книги о здоровье;
  • сертификат на то, что она любит;
  • чашку с пожеланиями;
  • красивые свечи.

Что можно подарить маме на Новый год, если нет денег

  • игрушку на елку;
  • свечку, сделанную своими руками;
  • картину по номерам;
  • блокнот;
  • кулинарную книгу;
  • плед;
  • теплые тапочки или кухонные полотенца;
  • мыло и гель для душа ручной работы.
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