Приближаются зимние праздники. Многие уже сейчас составляют списки покупок и людей, которых нужно поздравить с наступлением 2023 года.

Мама – самый главный человек в жизни каждого, поэтому ей нужно продумать подарок заранее.

Что подарить маме на Новый год 2023, даже если денег не много – читайте в материале.

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Что подарить маме на Новый год 2023

поездку в санаторий; бижутерию или ювелирные украшения (различные браслеты, серьги и т. д); домашний декор: статуэтки, картины или шкатулки; косметику (например, хорошую пудру или крем); любимый парфюм; перчатки, кошелек или сумку; если мама любит делать что-то своими руками, то подойдут наборы для шитья, вязания, вышивания; набор посуды или красивых бокалов; красивый вазон или небольшую елку; сладости, любимые шоколадные конфеты.

Что можно подарить маме на Новый год недорого

небольшой массажер для спины или ног;

сертификат на СПА;

книги о здоровье;

сертификат на то, что она любит;

чашку с пожеланиями;

красивые свечи.

Что можно подарить маме на Новый год, если нет денег