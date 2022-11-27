Приближаются зимние праздники. Многие уже сейчас составляют списки покупок и людей, которых нужно поздравить с наступлением 2023 года.
Мама – самый главный человек в жизни каждого, поэтому ей нужно продумать подарок заранее.
Что подарить маме на Новый год 2023, даже если денег не много – читайте в материале.
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Что подарить маме на Новый год 2023
- поездку в санаторий;
- бижутерию или ювелирные украшения (различные браслеты, серьги и т. д);
- домашний декор: статуэтки, картины или шкатулки;
- косметику (например, хорошую пудру или крем);
- любимый парфюм;
- перчатки, кошелек или сумку;
- если мама любит делать что-то своими руками, то подойдут наборы для шитья, вязания, вышивания;
- набор посуды или красивых бокалов;
- красивый вазон или небольшую елку;
- сладости, любимые шоколадные конфеты.
Что можно подарить маме на Новый год недорого
- небольшой массажер для спины или ног;
- сертификат на СПА;
- книги о здоровье;
- сертификат на то, что она любит;
- чашку с пожеланиями;
- красивые свечи.
Что можно подарить маме на Новый год, если нет денег
- игрушку на елку;
- свечку, сделанную своими руками;
- картину по номерам;
- блокнот;
- кулинарную книгу;
- плед;
- теплые тапочки или кухонные полотенца;
- мыло и гель для душа ручной работы.