Что подарить детям в школе на День Святого Николая

День Святого Николая — самый ожидаемый детский праздник, а также начало подготовки к новогодним праздникам. Сезон праздничных покупок — уже в разгаре, поэтому самое время искать подарки для детей в День Святого Николая, пока их не раскупили.

От самых популярных в этом году новых игрушек до старых любимых классических подарков прошлых лет. Что подарить малышам в школе, чтобы привлечь к обучению и принести положительные эмоции — читайте в нашем материале.

Развивающие игры

Дети любят развлечения, но лучше вместо обычных кукол Барби подарить то, что будет развивать их мозги в процессе игры. Поэтому предлагаем задуматься о покупке детских настольных игр развивающего характера. Например, Alias ​​– это игра для детей, где нужно угадывать слова, написанные на карточках.

Ланч-бокс

Лучшим подарком в школе будет удобный ланч-бокс. Ведь большинство детей приносят еду с собой. Чтобы не заматывать бутерброды в фольгу и не класть в пакет, лучше подарить ребенку модный ланч-бокс с изображением любимого персонажа из мультфильма. Этот подарок будет служить не один год, а плюсом станет бюджетная цена.

Полезные сладости

Обратите внимание на актуальные подарочные боксы с полезными сладостями. Эти боксы обычно можно собрать самому. Поэтому предлагаем вместо обычных молочных шоколадок положить черный шоколад с апельсиновой цедрой. Заменить мармелад на пастилу, а конфеты – на орешки и сухофрукты.

Символ года

Ни для кого не секрет, что символ наступающего года — Голубой Тигр. Советуем подарить детям игрушку или подушку в виде этого животного. Также можно присмотреться к пижаме с тиграми, или к постельному белью.

Канцелярия

Заметили, что ребенок приходит в школу, забывая ручку или карандаш? Вместо того чтобы кричать — а голову ты дома не забыл?! — подарите набор канцелярии. Можно выбрать яркий пенал и положить туда набор из ручек, карандашей и линеек.

Книга

Этот самый лучший подарок, который подойдет всем и всегда. И пригодится, если идей уже совсем не осталось. Поищите интересные энциклопедии или зайдите в раздел интерактивных книг. Обратите внимание на книги с зимней тематикой, где будет информация о новогодних праздниках. Таким образом вы привлечете детей к чтению и изучению мира. Этот подарок точно будет лучше шоколадных конфет.