День Святого Миколая – найочікуваніше дитяче свято та початок новорічних підготувань. Сезон святкових покупок вже розпочався, тож саме час шукати подарунки для дітей на День Святого Миколая, поки їх не розкупили.

Від найпопулярніших у цьому році нових іграшок до старих улюблених класичних подарунків минулих років. Що подарувати малечі у школі, щоб заохотити до навчання та принести позитивні емоції – читайте у нашому матеріалі.

Розвивальні ігри

Діти люблять розваги, але краще замість звичайних ляльок Барбі подарувати те, що розвиватиме їхній мозок у процесі гри. Тож пропонуємо замислитися над покупкою дитячих настільних ігор розвивального характеру. Наприклад, Alias – це гра для дітей, де потрібно вгадувати слова, написані на картках.

Ланч-бокс

Кращим подарунком у школі стане зручний ланч-бокс. Адже більшість дітей приносять їжу з собою. Щоб не замотувати бутерброди у фольгу та не класти в пакет, краще подарувати дитині модний ланч-бокс з зображенням улюбленого персонажа із мультфільму. Цей подарунок служитиме не один рік, а плюсом буде бюджетна ціна.

Корисні солодощі

Зверніть увагу на актуальні подарункові бокси з корисними солодощами. Ці бокси зазвичай можна зібрати самому. Тому пропонуємо замість звичайних молочних шоколадок покласти чорний шоколад із цедрою апельсину. Замінити мармелад на пастилу, а цукерки – на горішки та сухофрукти.

Символ року

Ні для кого не секрет, що символ наступного року – Блакитний Тигр. Радимо подарувати дітям іграшку або подушку у вигляді цієї тварини. Також можна придивитися до піжами з тиграми або постільної білизни.

Канцелярія

Помітили, що дитина приходить до школи, забуваючи ручку чи олівець? Замість того, щоб кричати – а голову ти вдома не забув?! – подаруйте набір канцелярії. Можна обрати яскравий пенал та скласти туди кілька ручок, олівців і лінійок.

Книга

Той самий найкращий подарунок, який підійде всім і завжди. І стане в пригоді, якщо ідей вже зовсім не лишилось. Пошукайте цікаві енциклопедії або зайдіть у розділ інтерактивних книжок. Зверніть увагу на книжки з зимовою тематикою, де буде інформація про новорічні свята. Таким чином ви заохотите дітей до читання та вивчення світу. Цей подарунок точно буде кращим за шоколадні цукерки.