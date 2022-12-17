17 декабря православные верующие отмечают День Святой Варвары. Как и любой другой церковный праздник, он имеет как традиции и приметы, так и запреты, которых священнослужители рекомендуют строго придерживаться. Лучше задобрить святую, и тогда она наградит своим заступничеством, а в доме будет царить мир.

Что нельзя делать на Варвары — далее в материале.

Так, День Святой Варвары не сильно отличается от ряда других церковных праздников.

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В первую очередь, нельзя стирать, мыть посуду и убирать. Рекомендуется сходить в церковь. Примечательно, что праздник отмечают только женщины.

Так, нельзя заниматься женскими делами — в список входят ткачество и прядение.

17 декабря также не стоит ругаться и выяснять отношения с членами семьи. Негативные мысли ни к чему хорошему не приведут, а восстанавливать мир в семье придется долго.

Не следует спать допоздна в этот день, потому что считалось, кто спит на Варвару, будет сонным весь год.

Декабрь уже идет полным ходом, и скоро его заменит январь. Первый месяц 2023 года принесет украинцам огромное количество праздников. Ознакомиться с полным календарем января 2023 года можно на Фактах ICTV.