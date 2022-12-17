17 грудня православні віряни відзначають День Святої Варвари. Як і будь-яке інше церковне свято, воно має як традиції та прикмети, так і заборони, яких священнослужителі рекомендують суворо дотримуватись. Краще задобрити святу, і тоді вона нагородить своїм заступництвом, а в домі пануватиме світ.

Що не можна робити на Варвари – далі у матеріалі.

Так, День Святої Варвари не дуже відрізняється від інших церковних свят.

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Насамперед не можна прати, мити посуд і прибирати. Рекомендується сходити до церкви. Примітно, що свято відзначають лише жінки.

Так, не можна займатися жіночими справами – до списку входять ткацтво та прядіння.

17 грудня також не варто лаятися та з’ясовувати стосунки з членами сім’ї. Негативні думки нічого хорошого не приведуть, а відновлювати світ у ній доведеться довго.

Не слід спати допізна цього дня, бо вважалося, хто спить на Варвару, буде сонним цілий рік.

Грудень уже йде на повний хід, і незабаром його замінить січень. Перший місяць 2023 року принесе українцям величезну кількість свят. Ознайомитись із повним календарем січня 2023 року можна на Фактах ICTV.