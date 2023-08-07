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Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 2023 – список запретов

7 августа 2023, 15:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Природа, босиком по росе
Источник: Pexels

28 августа верующие отмечают большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Как и любая другая церковная дата, эта также имеет свои запреты, с которыми нужно ознакомиться, чтобы знать — что можно делать, а что нет.

Успению Пресвятой Богородицы предшествует пост, который является хоть и строгим, но коротким. Его длительность две недели — с 14 до 27 августа. Предлагаем вам заранее просмотреть календарь питания на Успенский пост 2023. Если тут все понятно, что можно, а что нельзя употреблять в пищу, то в сам праздник действуют отдельные запреты, касаемые работы, торжеств и остального.

Факты ICTV подготовили список — что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 2023:

  • запрещено заниматься тяжелой физической работой, а также работой по дому;
  • нельзя ходить босиком по росе;
  • запрещено конфликтовать, ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать;
  • нельзя желать зла;
  • не стоит играть свадьбу;
  • не рекомендуется носить старую одежду и обувь;
  • не стоит брать в руки острые предметы;
  • запрещено отказывать нуждающимся в помощи, как людям, так и животным.

Стоит отметить, что в этом году Успение Пресвятой Богородицы православные верующие отметят еще по старому календарю, а уже в 2024 году оно придется на 15 августа, поскольку православная церковь Украины 1 сентября 2023 года переходит на новоюлианский календарь.

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