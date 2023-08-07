28 августа верующие отмечают большой праздник — Успение Пресвятой Богородицы. Как и любая другая церковная дата, эта также имеет свои запреты, с которыми нужно ознакомиться, чтобы знать — что можно делать, а что нет.
Успению Пресвятой Богородицы предшествует пост, который является хоть и строгим, но коротким. Его длительность две недели — с 14 до 27 августа. Предлагаем вам заранее просмотреть календарь питания на Успенский пост 2023. Если тут все понятно, что можно, а что нельзя употреблять в пищу, то в сам праздник действуют отдельные запреты, касаемые работы, торжеств и остального.
Факты ICTV подготовили список — что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 2023:
- запрещено заниматься тяжелой физической работой, а также работой по дому;
- нельзя ходить босиком по росе;
- запрещено конфликтовать, ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать;
- нельзя желать зла;
- не стоит играть свадьбу;
- не рекомендуется носить старую одежду и обувь;
- не стоит брать в руки острые предметы;
- запрещено отказывать нуждающимся в помощи, как людям, так и животным.
Стоит отметить, что в этом году Успение Пресвятой Богородицы православные верующие отметят еще по старому календарю, а уже в 2024 году оно придется на 15 августа, поскольку православная церковь Украины 1 сентября 2023 года переходит на новоюлианский календарь.