В сентябре 2024 года исполнится год с момента перехода православной церкви на новый календарь, поэтому у верующих есть еще год, чтобы привыкнуть к новым датам отмечания религиозных праздников и почитания святых.

Напомним, что решение о переходе на новоюлианский календарь приняли, чтобы устранить разногласия между юлианским и григорианским календарями, которые существовали на протяжении веков. Непереходные праздники имеют свои устоявшиеся даты, переходные же уже год отмечаются на 13 дней раньше.

В первый месяц осени будет несколько больших религиозных событий, которые также изменили дни празднования — это Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение честного и животворящего Креста Господня. Факты ICTV подготовили церковный календарь на сентябрь 2024 года, чтобы вы ничего не пропустили.

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Православные праздники в сентябре 2024 года

1 сентября — начало церковного года, святого Симеона Столпника и матери его;

2 сентября — святого мученика Маманта и святого Иоанна Постника, патриарха Царьградского;

3 сентября — священномученика Антима, епископа Никомидийского и святого Теоктиста;

4 сентября — священномученика Вавилы, епископа Антиохии и святого Моисея Боговидца;

5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи;

6 сентября — чудо архангела Михаила и священномученика Евдоксия и тех, что с ним;

7 сентября — священномученика Созонта;

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

9 сентября — святых праведных Иоакима и Анны и священномученика Севериана;

10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;

11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской;

12 сентября — священномученика Автонома;

13 сентября — священномученика Корнилия;

14 сентября — Воздвижение Креста Господня, пост;

15 сентября — святого великомученика Никиты;

16 сентября — святой великомученицы Евфимии;

17 сентября — святых мучениц Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любови;

18 сентября — преподобного Евмения, епископа Гортинского;

19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;

20 сентября — святых великомучеников Евстратия и других, святых мучеников Михаила и Феодора;

21 сентября — святого апостола Кондрата;

22 сентября — священномученика Фоки и святого пророка Ионы;

23 сентября — зачатие святого Иоанна Крестителя;

24 сентября — святых первомученицы и равноапостольной Текли;

25 сентября — преподобной Евфросинии;

26 сентября — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;

27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его, преподобного Нила Гротафера;

28 сентября — святого исповедника Харитона, святого Вячеслава;

29 сентября — преподобного Кирияка-отшельника;

30 сентября — священномученика Григория, епископа Великой Армении.