В сентябре 2024 года исполнится год с момента перехода православной церкви на новый календарь, поэтому у верующих есть еще год, чтобы привыкнуть к новым датам отмечания религиозных праздников и почитания святых.
Напомним, что решение о переходе на новоюлианский календарь приняли, чтобы устранить разногласия между юлианским и григорианским календарями, которые существовали на протяжении веков. Непереходные праздники имеют свои устоявшиеся даты, переходные же уже год отмечаются на 13 дней раньше.
В первый месяц осени будет несколько больших религиозных событий, которые также изменили дни празднования — это Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение честного и животворящего Креста Господня. Факты ICTV подготовили церковный календарь на сентябрь 2024 года, чтобы вы ничего не пропустили.
Православные праздники в сентябре 2024 года
1 сентября — начало церковного года, святого Симеона Столпника и матери его;
2 сентября — святого мученика Маманта и святого Иоанна Постника, патриарха Царьградского;
3 сентября — священномученика Антима, епископа Никомидийского и святого Теоктиста;
4 сентября — священномученика Вавилы, епископа Антиохии и святого Моисея Боговидца;
5 сентября — святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи;
6 сентября — чудо архангела Михаила и священномученика Евдоксия и тех, что с ним;
7 сентября — священномученика Созонта;
8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
9 сентября — святых праведных Иоакима и Анны и священномученика Севериана;
10 сентября — святых мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры;
11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской;
12 сентября — священномученика Автонома;
13 сентября — священномученика Корнилия;
14 сентября — Воздвижение Креста Господня, пост;
15 сентября — святого великомученика Никиты;
16 сентября — святой великомученицы Евфимии;
17 сентября — святых мучениц Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любови;
18 сентября — преподобного Евмения, епископа Гортинского;
19 сентября — святых мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта;
20 сентября — святых великомучеников Евстратия и других, святых мучеников Михаила и Феодора;
21 сентября — святого апостола Кондрата;
22 сентября — священномученика Фоки и святого пророка Ионы;
23 сентября — зачатие святого Иоанна Крестителя;
24 сентября — святых первомученицы и равноапостольной Текли;
25 сентября — преподобной Евфросинии;
26 сентября — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова;
27 сентября — святого мученика Калистрата и жены его, преподобного Нила Гротафера;
28 сентября — святого исповедника Харитона, святого Вячеслава;
29 сентября — преподобного Кирияка-отшельника;
30 сентября — священномученика Григория, епископа Великой Армении.