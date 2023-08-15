Ежегодно летом верующие празднуют три Спаса: Медовый, Яблочный и Ореховый. Яблочный Спас, согласно церковной традиции, называют Преображением Господним. Приходится праздник на 19 августа (в 2023 году – суббота). Что можно и нельзя делать на Яблочный Спас – читайте в материале.
Что нельзя делать на Яблочный Спас: основные запреты
Яблочный Спас приходится на строгий Успенский пост, поэтому запрещено употреблять мясные, молочные продукты. Кроме еды, верующие придерживаются других правил:
- В этот день запрещено проводить громкие гулянья. То есть нельзя развлекаться, громко смеяться, скандалить и ссориться.
- Церковь в этот день запрещает гулять свадьбу.
- Категорически нельзя скупиться, ругаться и злословить, конфликтовать с окружающими. Не стоит говорить и желать плохого другим людям.
- В этот день нужно простить все обиды другим людям, а не отворачиваться от них. Особенно тех, кто просит о помощи.
- Считается, что есть яблоки к Спасу нельзя, но это миф.
- На Спаса, как и на другие большие церковные праздники, нельзя выполнять тяжелую работу: заниматься строительством, работать в поле, по дому и в огороде, заниматься рукоделием, шить, стирать, убирать.
- Запрещено убивать или прогонять насекомых, ведь к ним на второй Спас особое уважение.
- Лучше не купаться в водоемах на Яблочный Спас, не есть жирную пищу. Предпочтение следует отдать растительной пище.
Что можно делать на праздник Яблочного Спаса
На Яблочный Спас можно собирать яблоки нового урожая и заготавливать их на зиму. К примеру, варить варенье, сушить, консервировать.
Можно выпекать пироги из яблок, готовить блины и вареники с яблочной начинкой.
Также в этот день угощают освященными яблоками соседей, друзей и всех нуждающихся. На праздник Преображения Господня действуют некоторые послабления Успенского поста, поэтому можно есть рыбу, добавлять в блюда масло и пробовать красное вино в честь праздника.