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Рош ха-Шана: когда еврейский Новый год 2023

1 сентября 2023, 11:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
оли єврейський Новий рік 2023
Источник: Pexels

Рош ха-Шана или иначе говоря Новый год — один из самых почитаемых праздников для всех, кто исповедует иудаизм.

Празднуется он в начале месяца тишрей — седьмого месяца еврейского календаря, который приходится на сентябрь-октябрь, а потому его дата постоянно разная. Когда отмечают еврейский Новый год 2023, читайте далее.

Рош ха-Шану в 2023 году евреи начинают отмечать с вечера 15 сентября, а заканчивают вечером 17-го. Это 5784-й Новый год.

Праздник отличается от нашего Нового года и не имеет с ним ничего общего, для тех, кто исповедует иудаизм — это время переосмысления прожитого, покаяния и надежды на будущее.

К слову, в 2022 году Рош ха-Шану отмечали с 25 по 27 сентября. Праздник тесно связан с нашей страной, поскольку ежегодно в Умань приезжает множество хасидов. В прошлом году их не остановила даже полномасштабная война, и они все же посетили Украину.

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Єврейський Новий рік Рош ха-Шана
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