Рош ха-Шана 2022: дата, история и традиции праздника

В 2022 году с 25 по 27 сентября будут отмечать Рош ха-Шана. Это один из главных праздников иудеев.

Вечером 25 числа наступит еврейский 5783-й Новый год. Празднование его продлится два дня, то есть — до 27 сентября.

У Рош ха-Шана нет фиксированной даты, поскольку все зависит от лунного календаря. Иудейский Новый год наступает в новолуние седьмого месяца тишрей — месяц начала года еврейского календаря, который приходится на сентябрь-октябрь.

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История праздника Рош ха-Шана

Согласно Торе, Рош ха-Шана символизирует создание мира, поэтому иудеи связывают этот праздник со многими важными событиями. Например, сотворение первых людей, окончание Всемирного потопа и выход Ноя из ковчега, спасение Исаака во время жертвоприношения и многое другое.

Так, среди иудеев есть вера в то, что в их Новый год Бог судит весь мир, и чтобы как-то повлиять на его вердикт, необходимо молиться. Принято вспоминать обо всем, что произошло за год, заниматься самоанализом и покаянием.

Стоит отметить, что в библейские времена понятие Рош ха-Шана сильно отличалось от современного. Также неизвестно, как тогда отмечали праздник, и придавали ли ему такое значение, как сейчас. Более того, ранее он длился один день — двухдневное празднование появилось в связи со сложностью точно определить новую Луну.

Также есть вероятность, что библейский праздник в своем истоке отмечал начало сельскохозяйственного года.

Традиции праздника Рош ха-Шана

Один из главных атрибутов Рош ха-Шана — шофар. Это духовой музыкальный инструмент, сделанный из рога барана, в который трубят в ходе утренней молитвы. Его звук означает провозглашение Всевышним царем мира.

Во время празднования Нового года у иудеев наступает время тишины. Запрещается любая работа, поэтому эти дни являются традиционно выходными.

Принято собираться за семейным столом, уделять время своим близким, молиться и желать друг другу быть вписанными в Книгу жизни. Существует обычай есть яблоки с медом.

В первый день Рош ха-Шана после полудня евреи собираются у реки. Там они произносят молитвы, гимны, таким образом очищаясь от грехов.

Рош ха-Шана в Украине

Иудейский Новый год тесно связан с нашей страной. Ежегодно в Умань приезжает множество хасидов, поскольку именно там похоронен цадик Раби Нахман из Брацлава – правнук основателя хасидизма.

Верующие иудеи Украины встречают праздник дома. По возможности, они посещают синагогу для совместной молитвы.