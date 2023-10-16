Рождество — одно из самых главных событий для верующих в Украине. Традиционно перед праздником многие придерживаются Рождественского поста, который будет проходить в этом году по новым датам. За это время нужно очистить не только свое тело, но и голову от плохих мыслей.

Когда начнется Рождественский пост 2023 — далее в материале

Рождественский пост по новому календарю

Не секрет, что с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ переходят на новый церковный календарь, на фоне которого множество праздников будут отмечаться по новым датам. Поскольку изменения коснулись и Рождества, то поста также придется придерживаться по измененным правилам.

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Так, в 2023 году период воздержания от некоторой пищи приходится с 15 ноября по 24 декабря, а уже 25 числа будет Рождество.

Что нельзя употреблять в Рождественский пост 2023

Впрочем, Рождественский пост по новому календарю не будет изменен в плане ограничений пищи. К примеру, нельзя есть мясо, молоко, яйца. Это касается колбас, копченостей, сыров, сливок и сметаны.

Обновленный церковный календарь праздников 2023-2024 поможет разобраться в обновленных датах, подготовиться к важным событиям и провести время с близкими или семьей.