21 сентября отмечают большой православный праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Это важный праздник для каждого христианина, ведь он чтит день рождения матери Иисуса Христа — Дева Мария.

Кроме того, именно 21 сентября начинается новый церковный год.

Чего нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы и о главных традициях и суевериях праздника — читайте в материале Фактов ICTV.

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История праздника

В Православной церкви Украины, о рождении Девы Марии рассказывают, что Пречистая Мария родилась в Галилейском городе Назарете от праведных родителей Иоакима и Анны.

По отцу она происходила от рода царского, по матери – от священнического. Из сегодняшнего евангельского чтения становится понятно, что любовь и смирение – две главные добродетели, которые Дева Мария воплотила в себе в высшей степени.

До рождения Девы Марии, ее родители постоянно терпели осуждение и позор, поскольку были бедными. Однако Иоаким и Анна искренне любили и молились Господу, за что он и вознаградил их — послав дочь, которая в будущем станет Матерью Спасителя человечества.

Свою дочь счастливые родители назвали Марией. Это имя происходит от слова с иврита со значением Властелин.

Чего нельзя делать 21 сентября

Особых суеверий или правил в этот день нет, однако все же стоит придерживаться нескольких правил:

нельзя ссориться, желать зла другому человеку или думать о ком — то плохо-помыслы этого дня должны быть чисты.

нельзя брать в руки иглу;

нельзя шить, вышивать и резать хлеб;

запрещено отказывать в просьбе о помощи;

нельзя злоупотреблять алкоголем и устраивать пышные празднества;

не стоит заниматься тяжелым физическим трудом: мыть пол, убирать в доме или работать на огороде;

не рекомендовано ходить в неудобной обуви-если вы натрете в этот день ноги, это плохая примета. Но и босиком ходить тоже запрещено.

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

Если в этот день погода будет солнечной, то осень будет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет пасмурным 21 сентября – то осенние будет холодной и дождливой. Если девушка умоется до восхода солнца – ее обязательно сосватают в этом году. Если утром 21 сентября будет туман — к дождям. Если туман развеется неожиданно быстро — погода будет переменчивой. Наши предки верили, если утром идет дождь, то будет лить он еще 40 дней, а зима выдастся холодной. А если погода утром солнечная — не стоит ждать много снега зимой. Много паутины — на морозную и малоснежную зиму.

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции праздника

Испокон веков праздник считали очень большим и важным, поэтому этот день всегда был окутан большим количеством традиций. Кроме того, Рождество Пресвятой Богородицы в народе еще называют Вторая Пречистая.

Этот день сдавана считался сугубо женским. Бесплодные женщины в древности обязательно готовили обед, чтобы Матерь Божья помолилась за их будущих детей.

Традиционно было собираться всей семьей за праздничным столом и отдавать дань уважения Богородице. Все семья молилась о здоровье и счастье. На столе стояли блюда из рыбы, запеченное мясо, борщ с птицей или свининой, вареники с сыром, голубцы и пироги.

Рано утром женщины пытались прийти к водоему, чтобы там умыться родниковой водой. Считалось, если сделать это до восхождения Солнца, ее красота сохранится до старости. А чтобы дети имели крепкое здоровье, их обливали на пороге холодной водой.

Кроме того, именно в этот день хозяева заканчивали собирать урожай с грядок.

А еще, наши предки считали, что именно от Рождества Пресвятой Богородицы начинается сезон сватовства, именно после 21 сентября разрешалось засылать сватов к девушкам.