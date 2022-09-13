21 сентября отмечают большой православный праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Это важный праздник для каждого христианина, ведь он чтит день рождения матери Иисуса Христа — Дева Мария.
Кроме того, именно 21 сентября начинается новый церковный год.
Чего нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы и о главных традициях и суевериях праздника — читайте в материале Фактов ICTV.
История праздника
В Православной церкви Украины, о рождении Девы Марии рассказывают, что Пречистая Мария родилась в Галилейском городе Назарете от праведных родителей Иоакима и Анны.
По отцу она происходила от рода царского, по матери – от священнического. Из сегодняшнего евангельского чтения становится понятно, что любовь и смирение – две главные добродетели, которые Дева Мария воплотила в себе в высшей степени.
До рождения Девы Марии, ее родители постоянно терпели осуждение и позор, поскольку были бедными. Однако Иоаким и Анна искренне любили и молились Господу, за что он и вознаградил их — послав дочь, которая в будущем станет Матерью Спасителя человечества.
Свою дочь счастливые родители назвали Марией. Это имя происходит от слова с иврита со значением Властелин.
Чего нельзя делать 21 сентября
Особых суеверий или правил в этот день нет, однако все же стоит придерживаться нескольких правил:
- нельзя ссориться, желать зла другому человеку или думать о ком — то плохо-помыслы этого дня должны быть чисты.
- нельзя брать в руки иглу;
- нельзя шить, вышивать и резать хлеб;
- запрещено отказывать в просьбе о помощи;
- нельзя злоупотреблять алкоголем и устраивать пышные празднества;
- не стоит заниматься тяжелым физическим трудом: мыть пол, убирать в доме или работать на огороде;
- не рекомендовано ходить в неудобной обуви-если вы натрете в этот день ноги, это плохая примета. Но и босиком ходить тоже запрещено.
Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы
- Если в этот день погода будет солнечной, то осень будет теплая и ясная, без обильных дождей.
- Если небо будет пасмурным 21 сентября – то осенние будет холодной и дождливой.
- Если девушка умоется до восхода солнца – ее обязательно сосватают в этом году.
- Если утром 21 сентября будет туман — к дождям. Если туман развеется неожиданно быстро — погода будет переменчивой.
- Наши предки верили, если утром идет дождь, то будет лить он еще 40 дней, а зима выдастся холодной. А если погода утром солнечная — не стоит ждать много снега зимой.
- Много паутины — на морозную и малоснежную зиму.
Рождество Пресвятой Богородицы: традиции праздника
Испокон веков праздник считали очень большим и важным, поэтому этот день всегда был окутан большим количеством традиций. Кроме того, Рождество Пресвятой Богородицы в народе еще называют Вторая Пречистая.
Этот день сдавана считался сугубо женским. Бесплодные женщины в древности обязательно готовили обед, чтобы Матерь Божья помолилась за их будущих детей.
Традиционно было собираться всей семьей за праздничным столом и отдавать дань уважения Богородице. Все семья молилась о здоровье и счастье. На столе стояли блюда из рыбы, запеченное мясо, борщ с птицей или свининой, вареники с сыром, голубцы и пироги.
Рано утром женщины пытались прийти к водоему, чтобы там умыться родниковой водой. Считалось, если сделать это до восхождения Солнца, ее красота сохранится до старости. А чтобы дети имели крепкое здоровье, их обливали на пороге холодной водой.
Кроме того, именно в этот день хозяева заканчивали собирать урожай с грядок.
А еще, наши предки считали, что именно от Рождества Пресвятой Богородицы начинается сезон сватовства, именно после 21 сентября разрешалось засылать сватов к девушкам.