Время летит быстро, и не за горами 2024 год. Сейчас многие интересуются его прогнозами. Согласно Восточному календарю, каждый год имеет свой символ. 2024: год какого животного по Восточному календарю и чего от него ожидать – читайте в материале.

Год какого животного 2024 и какие цвета будут приносить удачу

2024 год будет под покровительством Зеленого Деревянного Дракона. Этот знак, согласно Восточному календарю, считается одним из самых сильных знаков китайского зодиака.

Он символизирует мощь, прочность и энергию. Дерево (дракон деревянный) – это особая стихия, которая олицетворяет рост и развитие, новую жизнь. Зеленый – цвет позитива, расцвет природы и энергия.

Когда наступит год Зеленого Деревянного Дракона 2024

Начало каждого нового года в странах Юго-Восточной Азии наступает позже общепринятого григорианского календаря. Год Дракона, согласно Восточному календарю, начнется 10 февраля 2024 и завершится 28 января 2025-го.

Что значит год Дракона

Год, в котором покровительствует Зеленый Деревянный Дракон, должен быть удачным и счастливым. Для многих он станет периодом для карьерного роста, расширения семьи, улучшения финансового благосостояния.

Главными цветами года будут оттенки зеленого, которые выгодно сочетаются с красными и коричневыми цветами. Так как главная стихия года – дерево, оно символизирует физический и духовный рост. Именно поэтому удача будет сопутствовать уверенным в себе людям, имеющим четкие и благородные цели.

Зеленый Деревянный Дракон: в чем встречаем год

2024 год можно встретить, например, в платье-кимоно с широкими рукавами. Подойдет красивый вeчepний наряд из aтлaca, пapчи и шифoнa. Hoвoгoднee плaтьe можно украсить пайетками и кристалами, которые напоминают чешую Дракона. Самые удачные цвета для наряда – это зеленый, кpacный, cepeбpиcтый и бeлый.