Писанка спасает жизнь! В Украине запустили благотворительный сбор средств для пострадавших от войны

Благотворительная организация Украинская студенческая лига начала проект PYSANKA, суть которого заключается в благотворительном сборе средств для нужд пострадавшим от войны детям и закупке гуманитарной помощи и медикаментов во фронтовые и прифронтовые зоны.

Почему именно писанка?

Издавна этот элемент украинской культуры обладал магической доброй силой и служил оберегом.

К организованным мастер-классам по росписи писанок во Львове присоединилось уже более 50 внутриперемещенных детей.

– Мы хотим отвлечь их от ужасов войны, от ада, из которого они выбрались. В благотворительном проекте также принимают участие профессиональные писанкари и медийные украинские звезды, — идет речь в сообщении организации.

Как каждый может помочь проекту?

На сайте Украинской Студенческой Лиги можно увидеть уникальные писанки, созданные украинскими детьми, и прочесть невероятные истории войны. Там же есть возможность пожертвовать на любую сумму. Все вырученные деньги будут направлены на поддержку Украины. Проект продлится с 17 по 24 апреля.

Источник: Украинская студенческая лига