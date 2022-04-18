Писанка рятує життя! В Україні запустили благодійний збір коштів для постраждалих від війни

Благодійна організація Українська студентська ліга розпочала проєкт PYSANKA, суть якого полягає у благодійному зборі коштів для потреб постраждалим від війни дітям та на закупівлю гуманітарної допомоги й медикаментів у фронтові та прифронтові зони.

Чому саме писанка?

Здавна цей елемент української культури мав магічну добру силу й слугував оберегом.

До організованих організаторами майстер-класів з писанкарства у Львові долучилося вже понад 50 внутрішньо переміщених дітей.

– Ми хочемо відволікти їх від жахіть війни, від пекла, з якого вони вибрались. В благодійному проєкті також беруть участь професійні писанкарі та медійні українські зірки, – говориться в повідомленні організації.

Як кожен може допомогти проєкту?

На сайті Української Студентської Ліги можна побачити унікальні писанки, створені українськими дітьми, та прочитати неймовірні історії війни. Там же є можливість зробити пожертвувати на будь-яку суму. Усі виручені гроші підуть на підтримку України. Проєкт триватиме з 17 по 24 квітня.

Джерело: Українська студентська ліга