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Писанка рятує життя! В Україні запустили благодійний збір коштів для постраждалих від війни

18 Квітня 2022, 21:00
Ольга Тищук Директор департаменту інтернет-проектів Starlight News
Писанка рятує життя! В Україні запустили благодійний збір коштів для постраждалих від війни

Благодійна організація Українська студентська ліга розпочала проєкт PYSANKA, суть якого полягає у благодійному зборі коштів для потреб постраждалим від війни дітям та на закупівлю гуманітарної допомоги й медикаментів у фронтові та прифронтові зони.

Чому саме писанка?

Здавна цей елемент української культури мав магічну добру силу й слугував оберегом.

До організованих організаторами майстер-класів з писанкарства у Львові долучилося вже понад 50 внутрішньо переміщених дітей.

– Ми хочемо відволікти їх від жахіть війни, від пекла, з якого вони вибрались. В благодійному проєкті також беруть участь професійні писанкарі та медійні українські зірки, – говориться в повідомленні організації.

Фото: Українська студентська ліга

Як кожен може допомогти проєкту?

На сайті Української Студентської Ліги можна побачити унікальні писанки, створені українськими дітьми, та прочитати неймовірні історії війни. Там же є можливість зробити пожертвувати на будь-яку суму. Усі виручені гроші підуть на підтримку України. Проєкт триватиме з 17 по 24 квітня.

Джерело: Українська студентська ліга

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