Ежегодно 25 января отмечают Татьянин день. В 2023 году праздник приходится на среду.

В этот день церковь чтит память святой мученицы Татьяны Римской, которая посвятила всю свою жизнь вере в Бога. За нее она и погибла — святую казнили язычники.

В День Татьяны принято поздравлять обладательниц этого имени, можно сказать приятные слова и своим близким. Также верующие ходят в церковь, где в молитвах у святой просят успехов в учебе, хорошего жениха, земных благ и многое другое.

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Факты ICTV подготовили поздравления с Татьяниным днем 2023 в открытках, СМС, стихах и прозе.

Поздравления с Днем Татьяны 2023 в открытках

Поздравления с Днем Татьяны 2023 в СМС

***

В Татьянин день есть масса пожеланий:

Добра, уюта, много счастья, света

И исполненья ваших всех желаний,

И вдохновения, удачи и успехов.

Пускай прекрасными становятся все дни.

Благополучия вам, радости, любви.

***

С Днем Татьяны поздравляю!

И от всей души желаю

Море счастья и успеха,

Больше радости и смеха.

Этот день пускай подарит

Все, что сердце пожелает,

Пусть глаза твои сияют,

Своим блеском ослепляют.



***

Пришли морозы в январе,

Татьянин день уж на дворе,

Тебя сегодня поздравляю,

Здоровья крепкого желаю!

***

В Татьянин день успехов и тепла,

Судьба чтоб улыбалась вам всегда,

Здоровья, мудрости, желаний исполнения,

Достатка, красоты и настроения.

***

Татьянин день пришел сегодня,

Пускай здоровье принесет,

Пускай подарит много счастья

И все проблемы заберет!

Поздравления с Днем Татьяны 2023 в стихах

***

С Днем Татьяны поздравляю!

Покровительства желаю.

Ангел пусть тебя хранит

От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,

Радости, добра с любовью,

Только правильных дорог,

Жить всегда чтоб без тревог!



***

Сегодня сам Бог послал ангела к тебе,

Пусть правильно направляет он тебя по судьбе,

Пусть ходит с тобой тенью дневной,

А ночью светит яркой звездой.

Пусть держит за руки всегда,

Чтоб не коснулась никакая беда.

Пусть крыльями все слезы отметает,

И тебя всю жизнь оберегает.

***

Всех Танюш я в этот праздник

Поздравляю от души.

Тани, Танечки, Танюшки,

Как же вы все хороши.

В день январский, в день холодный,

Я желаю вам тепла,

Чтоб сияли добротою

Ваши милые глаза!

***

Январское солнышко светит,

Роняет снежинки зима…

Есть праздник чудесный на свете,

Он дарит нам радость сполна.

Любви и удачи желаю,

Мгновений прекрасных в судьбе.

С Татьяниным днем поздравляю,

Улыбок и счастья тебе!

***

Пусть День Татьянин принесет

Любовь и счастье круглый год,

Здоровье крепкое, везение,

Удачу, радость, настроение!

В морозный праздник января,

Пусть сбудется мечта твоя,

Тепла душевного, друзей,

А рядом добрых лишь людей!

Поздравления с Днем Татьяны 2023 в прозе

***

С Днем Татьяны! Желаю вечного очарования, верной любви и огромной удачи. Пусть сопутствует удача и исполнятся все заветные желания. Будь желанна, неотразима и великолепна.



***

С Днем Татьяны! Желаю, чтоб в жизни все складывалось наилучшим образом, исполнялись все желания и мечты. Чтоб во всем и всегда была гармония, а в сердце и в душе счастье и любовь.



***

Поздравляю с Днем Татьяны! Желаю, чтобы и тело, и душа всегда были наполнены красотой, энергией и вдохновением. Пусть на лице всегда будет улыбка. Положительных эмоций, исполнения желаний и радостных дней.



***

Поздравляю с Татьяниным днем! Пусть святая покровительствует тебе во всех начинаниях. И пусть твои достижения и успехи в учебе станут первыми уверенными шагами к успешной карьере и благополучной жизни.

***

Сердечно поздравляю с прекрасным Днем Татьяны! Желаю тебе неиссякаемого счастья, чистой и искренней любви. Пусть любые начинания сопровождает успех.