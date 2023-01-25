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Поздравления с Татьяниным днем 2023 в открытках, СМС, стихах и прозе

25 января 2023, 08:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
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Ежегодно 25 января отмечают Татьянин день. В 2023 году праздник приходится на среду.

В этот день церковь чтит память святой мученицы Татьяны Римской, которая посвятила всю свою жизнь вере в Бога. За нее она и погибла — святую казнили язычники.

В День Татьяны принято поздравлять обладательниц этого имени, можно сказать приятные слова и своим близким. Также верующие ходят в церковь, где в молитвах у святой просят успехов в учебе, хорошего жениха, земных благ и многое другое.

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Факты ICTV подготовили поздравления с Татьяниным днем 2023 в открытках, СМС, стихах и прозе.

Поздравления с Днем Татьяны 2023 в открытках

Поздравления с Днем Татьяны 2023

Поздравления с Днем Татьяны 2023

Поздравления с Днем Татьяны 2023

Поздравления с Днем Татьяны 2023

Поздравления с Днем Татьяны 2023

Поздравления с Днем Татьяны 2023 в СМС

***

В Татьянин день есть масса пожеланий:
Добра, уюта, много счастья, света
И исполненья ваших всех желаний,
И вдохновения, удачи и успехов.
Пускай прекрасными становятся все дни.
Благополучия вам, радости, любви.

***

С Днем Татьяны поздравляю!
И от всей души желаю
Море счастья и успеха,
Больше радости и смеха.

Этот день пускай подарит
Все, что сердце пожелает,
Пусть глаза твои сияют,
Своим блеском ослепляют.

***

Пришли морозы в январе,
Татьянин день уж на дворе,
Тебя сегодня поздравляю,
Здоровья крепкого желаю!

***

В Татьянин день успехов и тепла,
Судьба чтоб улыбалась вам всегда,
Здоровья, мудрости, желаний исполнения,
Достатка, красоты и настроения.

***

Татьянин день пришел сегодня,
Пускай здоровье принесет,
Пускай подарит много счастья
И все проблемы заберет!

Поздравления с Днем Татьяны 2023 в стихах

***

С Днем Татьяны поздравляю!
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.

Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!

***

Сегодня сам Бог послал ангела к тебе,
Пусть правильно направляет он тебя по судьбе,
Пусть ходит с тобой тенью дневной,
А ночью светит яркой звездой.

Пусть держит за руки всегда,
Чтоб не коснулась никакая беда.
Пусть крыльями все слезы отметает,
И тебя всю жизнь оберегает.

***

Всех Танюш я в этот праздник
Поздравляю от души.
Тани, Танечки, Танюшки,
Как же вы все хороши.
В день январский, в день холодный,
Я желаю вам тепла,
Чтоб сияли добротою
Ваши милые глаза!

***

Январское солнышко светит,
Роняет снежинки зима…
Есть праздник чудесный на свете,
Он дарит нам радость сполна.
Любви и удачи желаю,
Мгновений прекрасных в судьбе.
С Татьяниным днем поздравляю,
Улыбок и счастья тебе!

***

Пусть День Татьянин принесет
Любовь и счастье круглый год,
Здоровье крепкое, везение,
Удачу, радость, настроение!
В морозный праздник января,
Пусть сбудется мечта твоя,
Тепла душевного, друзей,
А рядом добрых лишь людей!

Поздравления с Днем Татьяны 2023 в прозе

***

С Днем Татьяны! Желаю вечного очарования, верной любви и огромной удачи. Пусть сопутствует удача и исполнятся все заветные желания. Будь желанна, неотразима и великолепна.

***

С Днем Татьяны! Желаю, чтоб в жизни все складывалось наилучшим образом, исполнялись все желания и мечты. Чтоб во всем и всегда была гармония, а в сердце и в душе счастье и любовь.

***

Поздравляю с Днем Татьяны! Желаю, чтобы и тело, и душа всегда были наполнены красотой, энергией и вдохновением. Пусть на лице всегда будет улыбка. Положительных эмоций, исполнения желаний и радостных дней.

***

Поздравляю с Татьяниным днем! Пусть святая покровительствует тебе во всех начинаниях. И пусть твои достижения и успехи в учебе станут первыми уверенными шагами к успешной карьере и благополучной жизни.

***

Сердечно поздравляю с прекрасным Днем Татьяны! Желаю тебе неиссякаемого счастья, чистой и искренней любви. Пусть любые начинания сопровождает успех.

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