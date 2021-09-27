27 сентября в Украине отмечают День работников дошкольных образовательных заведений. Дата фиксированная и отмечается в нашей стране уже на протяжении 10 лет.
Профессия работника дошкольного образования важная, ответственная и сложная, поскольку непосредственно касается самого главного богатства каждой семьи — ее детей. Факты ICTV подготовили красивые поздравления с Днем воспитателя в СМС и картинках, чтобы вы смогли поздравить всех тех, кто заботится о наших детках.
Поздравления с Днем воспитателя в СМС
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Сегодня важный день для Вас
И мы поздравить поспешим.
Пускай буквально каждый час
Вам душу тешат малыши!
И чтоб терпения было впрок
На детских шалостей поток.
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Вы для детей — вторая мама
И человек прекрасный самый.
Пока родители на службе
Вы успеваете, что нужно:
И ободрить, и обучить.
Вас невозможно не любить!
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Воспитателей поздравим от души,
Пусть их слушаются малыши.
Крепкого здоровья и терпенья
И в нелегкой работе вдохновенья!
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Воспитателя детсада
Нам поздравить очень надо,
Сколько он вложил в детишек
Сердца, ласок, сказок, книжек!
Оставайтесь молодыми
И красивыми такими,
И еще стать очень надо
Вам заведующим сада!
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Поздравляем мы талантливых,
Достойных, лучших воспитателей.
Тех, кто умеет за собой повести
И к детской душе подход найти.
Поздравления с Днем воспитателя в картинках
Впервые День воспитателя в Украине отметили в 2011 году, до этого их поздравляли на День учителя — в первое воскресенье октября. Стоит отметить, что это праздник не только воспитателей, но и их помощников, нянь, поваров, завхозов и других работников дошкольных учреждений.