27 сентября в Украине отмечают День работников дошкольных образовательных заведений. Дата фиксированная и отмечается в нашей стране уже на протяжении 10 лет.

Профессия работника дошкольного образования важная, ответственная и сложная, поскольку непосредственно касается самого главного богатства каждой семьи — ее детей. Факты ICTV подготовили красивые поздравления с Днем воспитателя в СМС и картинках, чтобы вы смогли поздравить всех тех, кто заботится о наших детках.

Поздравления с Днем воспитателя в СМС

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Сегодня важный день для Вас

И мы поздравить поспешим.

Пускай буквально каждый час

Вам душу тешат малыши!

И чтоб терпения было впрок

На детских шалостей поток.



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Вы для детей — вторая мама

И человек прекрасный самый.

Пока родители на службе

Вы успеваете, что нужно:

И ободрить, и обучить.

Вас невозможно не любить!



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Воспитателей поздравим от души,

Пусть их слушаются малыши.

Крепкого здоровья и терпенья

И в нелегкой работе вдохновенья!

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Воспитателя детсада

Нам поздравить очень надо,

Сколько он вложил в детишек

Сердца, ласок, сказок, книжек!

Оставайтесь молодыми

И красивыми такими,

И еще стать очень надо

Вам заведующим сада!

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Поздравляем мы талантливых,

Достойных, лучших воспитателей.

Тех, кто умеет за собой повести

И к детской душе подход найти.

Поздравления с Днем воспитателя в картинках

Впервые День воспитателя в Украине отметили в 2011 году, до этого их поздравляли на День учителя — в первое воскресенье октября. Стоит отметить, что это праздник не только воспитателей, но и их помощников, нянь, поваров, завхозов и других работников дошкольных учреждений.