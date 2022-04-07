Каждый год 7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Это третий по значению праздник после Рождества Христова и Пасхи.

В этот день архангел Гавриил принес Деве Марии хорошее известие о том, что она станет матерью Сына Божьего.

В день Благовещения принято поздравлять друг друга, говорить добрые слова и желать всего лучшего.

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Празднование Благовещения не ограничивается одним днем – есть предпразднование и послепразднование.

В преддверии праздника принято печь постных птичек из теста — считается, что они извещают о приходе весны.

На Благовещение в храмах совершается ночная служба. Священнослужители одевают голубые рясы, потому что именно этот цвет является символом Богородицы.

Больше о традициях и запретах на Благовещение мы писали ранее.