Традиционно 30 сентября в Украине отмечают день церковной памяти великомученицы Софии и ее дочерей Веры, Надежды и Любови.

В этот светлый праздник стоит поздравить своих близких и друзей. Женщинам принято желать неземной любви, крепкой веры и неугасающей надежды.

По случаю праздника Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Веры, Надежды, Любови в стихах и прозе.

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Всегда пусть в сердце будет вера,

Любовь пусть рядышком идет,

Надежда путь вам освещает

И за руку с собой ведет,

Вам в праздник этот добрый, светлый

Я пожелать хочу сполна:

Улыбок, радости, успехов,

Здоровья, света и тепла!

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В этот светлый и трогательный праздник пусть Надежда, Вера и Любовь никогда вас не покидают и станут верными спутниками в жизни. Пусть они сделают жизнь интереснее, радостнее и счастливее! Яркой жизни с любовью в сердце, верой и надеждой в душе!

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Сильней пусть солнце греет землю,

В душе всегда царит уют.

А главное, пусть будет место,

Где очень любят вас и ждут.

Пусть обойдут вас все ненастья.

Пусть каждый день вам дарят вновь

Здоровье крепкое и счастье

Надежда, Вера и Любовь.

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Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Пусть святые покровительницы в минуты слабости посылают тебе силы, в минуты тяжести помогают поднять голову вверх, в минуты грусти дарят свет радости. И пусть всегда с тобой будет вера в лучшее, надежда на хорошее и настоящая любовь!

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В День Веры, Надежды, Любви

Тебе пожелаю от сердца,

Пусть сбудутся планы твои,

И к счастью откроется дверца.

Надежда пусть сил придает,

Любовь в душе ярко искрится,

А вера по жизни ведет,

Чтоб с нужной дороги не сбиться!

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Поздравляю с Днем Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Желаю, чтобы твоя вера была крепка, чтобы в твоей жизни ни дня не было без надежды, чтобы любовь постоянно придавала тебе сил. Добра и счастья тебе, радости и светлой улыбки.

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Великомученицы Вера, Надежда и Любовь жили во II веке в Риме, и были очень верными христианками. София даже назвала своих дочерей именами трех христианских добродетелей и воспитывала их в любви к Господу.

Узнав о них, император Адриан (117-138 гг.) Попытался заставить их поклоняться богине Артемиде, но они оставались непреклонны.

Император подверг дочерей Софии жестоким пыткам, но они странным образом оставались невредимыми, и тогда их казнили на глазах у матери.

В День Веры, Надежды и Любови запрещено выполнять домашнюю работу, спорить и создавать конфликты. Также нельзя праздновать свадьбу и венчаться.