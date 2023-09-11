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Поздравь близких! Картинки для Viber с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2023

11 сентября 2023, 06:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Усікновення глави Іоанна Предтечі 2023
Источник: Pexels

11 сентября по юлианскому календарю отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи. Это большой праздник в православии, посвященный памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, который крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.

В молитвах у святого просят о здоровье для себя и близких, исцеления души, помощи в принятии решения, хорошем урожае и прощении грехов. Кроме того, что в этот день верующие посещают храм, также они поздравляют друг друга, желая рассудительности, благополучия, добра и многого другого.

По случаю этой даты, Факты ICTV подготовили поздравления с Усекновением главы Иоанна Предтечи 2023 в картинках, чтобы вы смогли отправить их в Viber всем, кому посчитаете нужным.

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Напомним, с 1 сентября ПЦУ и УКГЦ перешли на новоюлианский календарь, согласно которому дата Усекновения главы Иоанна Предтечи теперь 29 августа.

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