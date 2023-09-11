11 вересня за юліанським календарем відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі. Це велике свято в православ’ї, присвячене пам’яті мученицької смерті Іоанна Хрестителя, який хрестив у водах річки Йордан Ісуса Христа.

У молитвах у святого просять про здоров’я для себе і близьких, зцілення душі, допомоги в ухваленні рішення, гарний урожай і прощення гріхів. Крім того, що цього дня віряни відвідують храм, також вони вітають одне одного, бажаючи розсудливості, добробуту, добра тощо.

З нагоди цієї дати, Факти ICTV підготували привітання з Усікновенням глави Іоанна Предтечі 2023 в картинках, щоб ви змогли надіслати їх у Viber усім, кому вважаєте за потрібне.

Зараз дивляться

Нагадаємо, з 1 вересня ПЦУ та УКГЦ перейшли на новоюліанський календар, згідно з яким дата Усікновення глави Іоанна Предтечі тепер 29 серпня.