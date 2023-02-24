Прощеное воскресенье — последний день Масленицы, и в 2023 году он приходится на 26 число. В этот период есть свои традиции, которые основаны на истории праздника.

Традиции Прощеного воскресенья — далее в материале.

Наши предки с самого утра шли в храм, чтобы исповедаться и стать свидетелем церковной литургии. Чтобы простить все обиды и неприятности от друзей и близких, необходимо пойти к ним в гости, или же пригласить всех в свой дом.

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Стол должен быть пышным, чтобы задобрить важных в вашей жизни людей. К тому же, уже в понедельник наступит Великий пост, который продлится аж 48 дней. Рекомендуется хорошенько насладиться вкусностями.

Наши предки верили, что просить прощения нужно было не только у близких. Это касалось бедных и богатых, здоровых и больных, молодых и престарелых.

Прощеное воскресенье — день, когда принято провожать зиму и встречать теплую весну. Чтобы задобрить природу на новый сезон урожая, нужно сжечь чучело из соломы.

Если остались обиды и конфликты с людьми, которые вы встретили в своей жизни — лучше их простить и отпустить все неприятные ситуации. Это касается и умерших близких — можно прийти на могилу и проститься.

Если к вам пришли просить прощения — нужно отвечать Бог простит, и я прощаю.

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