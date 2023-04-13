16 апреля наступит православная Пасха — праздник считается одним из самых больших в церковном календаре. Как и на любую важную дату, есть свои традиции, обычаи и запреты, которые передаются с поколения в поколения и строго придерживаются верующими.

Факты ICTV подробно расскажут, что нельзя делать на Пасху 2023.

Традиционно, в церковные праздники запрещено заниматься тяжелым трудом. Нельзя подготавливать огород или сад к посеву — лучше всего дождаться конца праздника, или же сделать это заранее.

Это касается и домашних дел — к примеру, уборки. Это нужно было сделать еще в Чистый четверг, или же вовсе не убирать, если нет такой возможности. В праздник нужно радоваться Пасхе и отдыхать, а не трудиться.

Не разрешалось ругаться, ссориться и обижать других. Нужно отпустить старые обиды и попросить прощения у тех, кого вы могли обидеть, ранить словами или поступками.

Запрещено жадничать — если нуждающийся попросит о помощи, отказывать нельзя. Это может быть еда, одежда, или же просто доброе дело.

Нельзя грустить и унывать — наши предки верили, что из-за этого могут быть неудачи и нещастья целый год.

На кладбище также нельзя ходить — под запретом и воспоминание умерших и скорбь за ними. Праздник посвящен воскрешению.

Один из самых сильных запретов — это отказ от выбрасывания остатков пасхальной еды. Если остались крошки — лучше отдайте их птицам.

Запреты также касаются и праздничного стола — нужно придерживаться правил, которых придерживались еще наши предки. Что нельзя готовить и ставить на стол на Пасху — читайте на Фактах ICTV.