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Великдень 2023: що не можна готувати і ставити на стіл

30 Березня 2023, 19:19
Асоян Каріна Редакторка сайту Факти ICTV
Великдень
Джерело: Unsplash

На Великдень є чимало традицій і обрядів. У це свято заведено веселитися, відпочивати і частуватись освяченими смаколиками. Проте є й заборони, яких дотримувалися наші предки.

Що не варто готувати на Великдень, розповідають Факти ICTV.

Що не можна вживати на Великдень

Загалом суворих обмежень на Великдень немає. Проте не рекомендується вживати:

Зараз дивляться
  • Гарячі страви – шашлик, смажене м’ясо.
  • У цей день краще утримуватись від жирної їжі.
  • Варто втриматися від міцного алкоголю: горілки, коньяку, віскі.

Для тих, хто дотримувався Великого посту, варто не спішити починати їсти “важкі” продукти. Краще звернути увагу на свіжі фрукти й овочі, молочні продукти, рідкі страви.

  • Рибу та м’ясо краще почати вживати на 3-4 день.
  • У перший тиждень після посту намагайтесь не їсти соуси і забагато масла, зокрема: кетчуп, майонез, гірчицю тощо.
  • Уникайте кави і газованих напоїв.
  • Обмежте смажені та мариновані страви.
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