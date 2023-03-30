На Великдень є чимало традицій і обрядів. У це свято заведено веселитися, відпочивати і частуватись освяченими смаколиками. Проте є й заборони, яких дотримувалися наші предки.
Що не варто готувати на Великдень, розповідають Факти ICTV.
Що не можна вживати на Великдень
Загалом суворих обмежень на Великдень немає. Проте не рекомендується вживати:
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- Гарячі страви – шашлик, смажене м’ясо.
- У цей день краще утримуватись від жирної їжі.
- Варто втриматися від міцного алкоголю: горілки, коньяку, віскі.
Для тих, хто дотримувався Великого посту, варто не спішити починати їсти “важкі” продукти. Краще звернути увагу на свіжі фрукти й овочі, молочні продукти, рідкі страви.
- Рибу та м’ясо краще почати вживати на 3-4 день.
- У перший тиждень після посту намагайтесь не їсти соуси і забагато масла, зокрема: кетчуп, майонез, гірчицю тощо.
- Уникайте кави і газованих напоїв.
- Обмежте смажені та мариновані страви.