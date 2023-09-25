Каждую осень украинцы отмечают один из важнейших христианских праздников — Покров Пресвятой Богородицы.

В день праздника принято посещать церковную службу и молиться иконе Покрова Божьей Матери о защите своего дома и семьи.

Считается, что все просьбы, которые идут от чистого сердца, будут услышаны.

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Покров Пресвятой Богородицы 2023 — новая дата

Согласно новому церковному календарю в 2023 году Покров Пресвятой Богородицы приходится на 1 октября.

Ранее этот праздник отмечали 14 октября вместе с Днем украинского казачества.

История праздника Покрова Пресвятой Богородицы

Согласно легенде, праздник берет свое начало с события 910 года, когда Константинополь оказался в окружении врагов. Жители города собрались в храме, начали молиться Пресвятой Богородице и просить о спасении.

После этого возле храма появилась сама Дева Мария в окружении ангелов, апостолов и пророков. Она накрыла людей своим покровом (омофором) и спасла город от нападающих.

На Киевской Руси праздник Покрова был установлен еще при князе Андрее Боголюбском примерно в 1164 году, а храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы начали строиться в XII столетии.

Традиции на Покров Пресвятой Богородицы

В праздник Покрова принято ходить в церковь, ставить свечу и молиться Деве Марии. Обычно верующие просят о защите дома, крепком здоровье и счастливой супружеской жизни.

Девушки могут просить Богородицу о замужестве и детях. Ранее до Покрова все должны были закончить работу на полях, собрать урожай и начинать готовиться к зиме. Также это время считалось лучшим для бракосочетаний.

Традиционно на Покров хозяйки развешивали над входной дверью вышитый рушник, который висел над иконой Святой Богородицы. Считалось, что это защитит семью от невзгод.

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы

В народе праздник Покрова называют первой встречей осени с зимой. Часто в этот день появлялся иней на траве, иногда выпадал первый снег.

Если березовые листья не осыпались с дерева — первый снег выпадет нескоро.

Листья вишни зеленые — зима будет суровой.

Если на Покров стаи птиц улетают зимовать — ждите холодную раннюю зиму.

Пошел дождь на Покров — до конца октября будет пасмурно.

Ветер на Покров — к ветреной весне.

Покров Пресвятой Богородицы — поздравления

Пусть Божья Матерь накроет вас своим покрывалом и убережет от бед и напастей. Пусть накроет Украину своим божественным Покровом и защитит от горя и беды. Желаю всем украинцам спокойной, счастливой жизни в мирной и процветающей стране! С Покровом Пресвятой Богородицы!

***

Пусть Божья Матерь вас оберегает,

Он неприятных дней остерегает.

Пусть дарит силу, счастье, процветание,

Здоровье, честь и сострадание.

Пусть царствует любовь и мир в округе,

Чтобы в жизни были лишь хорошие заслуги.

Пусть ангел светлый на пути стоит.

И свято всю семью вашу хранит.

Пусть услышанными будут все молитвы.

И станет жизнь, как гладкие граниты.

***

Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю каждый день встречать с добротой и любовью в сердце. Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и смелость. Пусть над тобой всегда будет мирное ясное небо, а рядом — счастливая семья и настоящее счастье!

***

Богородицы Покров —

Самый большой праздник,

Принесет он Вам любовь,

Много благ прекрасных.

Пусть святая благодать

С неба разольется,

Не будет причины грустить

И легко живется!

***

Поздравляю с Покровом Пресвятой Пречистой Богородицы! Пусть Божья Матерь убережет от зла, направит на счастье, поможет сохранить в душе веру, доброту, любовь. Уюта, света, достатка и благодати твоему дому!