С приближением новогодних праздников появляется множество разнообразных хлопот. Их называют приятными, ведь приготовление блюд, список гостей и покупка подарков многим доставляют удовольствие.
Но не все могут определиться с презентами для самых близких людей. Подарки мужчине на Новый год 2023 читайте в материале.
Подарок мужчине на Новый год 2023
Если не знаете, как сделать приятный презент молодому человеку на Новый год, идеи можно подсмотреть в этом списке:
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- качественный пауэрбанк для ноутбука;
- любимый парфюм;
- ремень;
- интересная книга;
- уютный халат;
- галстук;
- портфель для документов или рюкзак;
- органайзер для рабочего места;
- проектор для просмотра фильмов или сериалов;
- видеоигры или приставка;
- массажер для спины;
- абонемент в тренажерный зал, бассейн и т.д;
- дартс;
- геймерское кресло;
- наушники;
- набор для покера.
Подарок мужчине на Новый год 2023: что дарить, если он – автолюбитель
Мужчины, которые обожают свой автомобиль, обрадуются новым устройствам для машины. Их существует множество, стоит только выбрать, чем именно вы захотите порадовать своего любимого. Например:
- держатель для телефона;
- видеорегистратор в форме зеркала;
- адаптер для прикуривателя;
- интересный ароматизатор в виде новогодней игрушки;
- набор зарядных устройств;
- набор для чистки машины от снега (щетка, лопатка, салфетки);
- автомобильный пылесос.
Оригинальный подарок мужчине на Новый год 2023
Если хотите удивить любимого в эту особую ночь, стоит присмотреться к следующим презентам:
- фото подписанного именного снаряда (за донат на ВСУ);
- шашлычный набор;
- переносной мангал;
- курительные принадлежности (если мужчина курит);
- алкогольный набор;
- путешествие в Карпаты на выходные.
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