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Подарок мужчине на Новый год 2023: идеи интересных презентов

12 декабря 2022, 17:53
Анна Голишевская Редактор сайта
Подарунок
Источник: Unsplash

С приближением новогодних праздников появляется множество разнообразных хлопот. Их называют приятными, ведь приготовление блюд, список гостей и покупка подарков многим доставляют удовольствие.

Но не все могут определиться с презентами для самых близких людей. Подарки мужчине на Новый год 2023 читайте в материале.

Подарок мужчине на Новый год 2023

Если не знаете, как сделать приятный презент молодому человеку на Новый год, идеи можно подсмотреть в этом списке:

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  • качественный пауэрбанк для ноутбука;
  • любимый парфюм;
  • ремень;
  • интересная книга;
  • уютный халат;
  • галстук;
  • портфель для документов или рюкзак;
  • органайзер для рабочего места;
  • проектор для просмотра фильмов или сериалов;
  • видеоигры или приставка;
  • массажер для спины;
  • абонемент в тренажерный зал, бассейн и т.д;
  • дартс;
  • геймерское кресло;
  • наушники;
  • набор для покера.

Подарок мужчине на Новый год 2023: что дарить, если он – автолюбитель

Подарунок

Фото — Unsplash

Мужчины, которые обожают свой автомобиль, обрадуются новым устройствам для машины. Их существует множество, стоит только выбрать, чем именно вы захотите порадовать своего любимого. Например:

  • держатель для телефона;
  • видеорегистратор в форме зеркала;
  • адаптер для прикуривателя;
  • интересный ароматизатор в виде новогодней игрушки;
  • набор зарядных устройств;
  • набор для чистки машины от снега (щетка, лопатка, салфетки);
  • автомобильный пылесос.

Оригинальный подарок мужчине на Новый год 2023

Если хотите удивить любимого в эту особую ночь, стоит присмотреться к следующим презентам:

  • фото подписанного именного снаряда (за донат на ВСУ);
  • шашлычный набор;
  • переносной мангал;
  • курительные принадлежности (если мужчина курит);
  • алкогольный набор;
  • путешествие в Карпаты на выходные.
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