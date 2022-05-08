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Победили нацизм – победим и рашизм! Картинки с Днем памяти и примирения

8 мая 2022, 06:31
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Победили нацизм – победим и рашизм! Картинки с Днем памяти и примирения

8 мая украинцы будут отмечать День памяти и примирения, посвященный погибшим во Второй мировой войне. Его принято отмечать с 2005 года — инициатором стала Генеральная Ассамблея ООН в честь 60-летия окончания Второй мировой войны.

В этот день стоит почтить память всех тех, кто приложил все усилия, чтобы мы жили мирно. Пусть и в сегодняшних реалиях мы снова боремся за свою свободу, в Украине продолжают вспоминать о погибших в той страшной войне.

Факты ICTV подготовили картинки ко Дню памяти и примирения, чтобы напомнить своим близким о подвигах наших предков.

Дни памяти и примирения Дни памяти и примирения Дни памяти и примирения Дни памяти и примирения Дни памяти и примирения

Кроме памятных дат, май приносит немало праздников, которые принято встречать со своими близкими и друзьями. И хотя война внесла коррективы в планы украинцев, поздравления с праздниками даже на расстоянии смогут придать сил и мотивировать на настоящие подвиги.

Так, уже 12 мая наступит Всемирный день медицинских сестер, а 18 числа — Международный день музеев. Ознакомиться с календарем праздников на май можно на Фактах ICTV.

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Поздравления с праздниками
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