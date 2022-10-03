Иногда многим хочется хотя бы на вечер перевоплотиться в любимого негативного персонажа или нарядиться в интересный образ на Хэллоуин.

Маникюр – важная его составляющая. Ведь каждая деталь является значимой в хэллоуинском облике 2022.

Факты ICTV подготовили подборку идей маникюра на Хэллоуин 2022, который вы можете сделать себе.

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Маникюр на Хэллоуин 2022: идеи и принты

в этом году в моде остаются принты пауков и паутины;

рисунки тыквы;

красные подтеки;

привидения, тень деревьев;

разнообразные черепа с костями;

изображения клоунов, котов, женские лица.

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В 2022 году в хеллоуинскую моду войдут изображения персонажей из аниме, комиксов, разнообразных фильмов.

Сейчас особый акцент нейл-мастера делают на простой и незамысловатый маникюр.

Он может быть выполнен в минимализме, но с добавлением эффектных принтов.

Можно сделать темное покрытие и на нескольких ногтевых пластинах нарисовать паутину или любой другой принт по теме праздника.

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Маникюр на Хэллоуин 2022: идеи и декор

На Хэллоуин 2022 в качестве декора для ногтей можно использовать фольгу.

Ее необходимо нарезать на кусочки и нанести прозрачное покрытие.

За счет этого на ногтях будет много блеска. Украсить маникюр можно шипами и камушками разного размера.

Если вы любите спокойный маникюр, можно комбинировать цвета без добавления декора.

Например, покрасить ногти на одной руке красным лаком, а на другой – красным или коричневым.

Можно дополнить образ бежевым омбре, нарисовать различные орнаменты, лунный дизайн.

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Маникюр на Хэллоуин 2022: эффектные принты

Эффектные принты можно делать даже на коротких ногтях.

Только вот от сложных рисунков следует отказаться, ведь реализовать такие идеи будет крайне тяжело.

Также он будет выглядеть перегружено на коротких ногтевых пластинах.

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Если вы раздумываете над тем, какая форма ногтей будет эффектнее выглядеть на Хэллоуине 2022, выбирайте острую.

Они будут напоминать коготки, и если сделать на них различные подтеки, маникюр получится очень интригующим.

Маникюр на Хэллоуин 2022: тени, черепа и паутины

Если вы хотите вызвать неприятные ассоциации у гостей на праздновании Хэллоуина, кроме подходящего костюма сделайте жуткие принты на своих ногтях.

Классно смотрятся кровавые разводы, различные подтеки и капельки.

Такой арт можно выполнить довольно легко, и он подойдет на любую форму и длину ногтей.

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Довольно интересно выглядит на ноготках детально прорисованный паук.

К нему можно добавить паутину и капельки дождя.

Благодаря этим рисункам ваши ногти будут выглядеть устрашающе и зрелищно.

Для того, чтобы нарисовать паука и паутину, необходимо использовать красный, черный и коричневые лаки.

За основу можно взять базу телесного цвета.

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Если вы не хотите лицезреть на своих пальцах черепа и пауков, можно сделать мрачные тени.

С помощью белого цвета прорисовать привидений или тени деревьев будет очень просто.

Добавьте к арту кресты или силуэты людей, тени летучих мышей.

В День всех святых 2022 года можно добавить череп в центре одного пальчика.

Подобный ногтевой дизайн смотрится довольно захватывающе и интересно.

Нужно помнить, что ваши ногти должны гармонировать с вашим образом на Хэллоуин 2022 и правильно его завершать.