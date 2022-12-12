Не за горами новогодние праздники. Украинцы уже с нетерпением ждут боя курантов, чтобы загадать во Вселенную свое самое искреннее желание.
Однако многие до сих пор не знают, где праздновать Новый год и уместно ли это в нынешних условиях. Новый год 2023: где праздновать в условиях войны – читайте в материале.
В прошлые годы на зимние праздники у украинцев были выходные дни. В этом году из-за военного положения в стране их отменили. Однако новогодняя ночь 2023 и так приходится с субботы на воскресенье.
Можно устроить тихий семейный праздник дома. Для этого необходимо создать уютную, рождественскую атмосферу. Даже при отключениях света это сделать реально: стоит только купить несколько больших свеч, гирлянду на батарейках и елку.
Однако если это не ваш вариант, стоит рассмотреть варианты отдыха за пределами дома. Это прекрасная возможность хоть немного отдохнуть, и если есть настроение – поехать на празднование в другой город.
Карпаты
Для празднования Нового года следует рассмотреть Яремче. До приготовления блюд можно сходить на водопад Пробий и большой сувенирный рынок. На нем можно купить разные вкусности, травяные чаи, вино и местные изделия.
Также можно поехать на Верховину. Снежные горы и волшебные виды с вековыми гуцульскими традициями смогут создать невероятную рождественскую атмосферу. Из развлечений на Верховине можно рассмотреть следующие варианты:
- катание на лыжах или санках;
- катание на лошадях;
- поход в музеи (популярный музей магии, народных музыкальных инструментов, фильма Тіні забутих предків).
Если вы предпочитаете более экстремальный отдых, то нужно ехать на Драгобрат.
На самом высоком горнолыжном курорте в Украине можно покататься на лыжах и посетить заведения с местными блюдами.
Драгобрат также славится своими старинными церквями (одной из них почти 200 лет).
Львов
Украинская туристическая Мекка — именно так называют этот город туристы из разных регионов мира. В Новый год во Львове появляется невероятная атмосфера праздника.
Ее создают уютные улочки, европейская архитектура, вкусная еда и пьянящие напитки.
Каждый год празднования начинаются на Святого Николая. Тогда же открывается елка и рождественская ярмарка у Оперного театра.
Ужгород
В сердце Закарпатья – Ужгороде — можно хорошо отдохнуть, посетив коллекцию мини-скульптур, которые разбросаны по всему центру.
На прогулке можно увидеть набережную Ужа, областную филармонию, кафедральный собор и замок.
Местные и туристы празднуют Новый год в центре города – на площади возле главной елки.
Каменец-Подольский
Если вы обожаете историю, то непременно успейте налюбоваться старинным городом, окутанным легендами и тайнами.
Каменец-Подольский очаровывает своими замками, крепостями, дворцами, стенами и крутыми берегами Смотрича.
Кроме этого, стоит посмотреть на древние костелы и уютные церкви.