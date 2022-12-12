Не за горами новогодние праздники. Украинцы уже с нетерпением ждут боя курантов, чтобы загадать во Вселенную свое самое искреннее желание.

Однако многие до сих пор не знают, где праздновать Новый год и уместно ли это в нынешних условиях. Новый год 2023: где праздновать в условиях войны – читайте в материале.

В прошлые годы на зимние праздники у украинцев были выходные дни. В этом году из-за военного положения в стране их отменили. Однако новогодняя ночь 2023 и так приходится с субботы на воскресенье.

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Можно устроить тихий семейный праздник дома. Для этого необходимо создать уютную, рождественскую атмосферу. Даже при отключениях света это сделать реально: стоит только купить несколько больших свеч, гирлянду на батарейках и елку.

Однако если это не ваш вариант, стоит рассмотреть варианты отдыха за пределами дома. Это прекрасная возможность хоть немного отдохнуть, и если есть настроение – поехать на празднование в другой город.

Карпаты

Для празднования Нового года следует рассмотреть Яремче. До приготовления блюд можно сходить на водопад Пробий и большой сувенирный рынок. На нем можно купить разные вкусности, травяные чаи, вино и местные изделия.

Также можно поехать на Верховину. Снежные горы и волшебные виды с вековыми гуцульскими традициями смогут создать невероятную рождественскую атмосферу. Из развлечений на Верховине можно рассмотреть следующие варианты:

катание на лыжах или санках;

катание на лошадях;

поход в музеи (популярный музей магии, народных музыкальных инструментов, фильма Тіні забутих предків).

Если вы предпочитаете более экстремальный отдых, то нужно ехать на Драгобрат.

На самом высоком горнолыжном курорте в Украине можно покататься на лыжах и посетить заведения с местными блюдами.

Драгобрат также славится своими старинными церквями (одной из них почти 200 лет).

Львов

Украинская туристическая Мекка — именно так называют этот город туристы из разных регионов мира. В Новый год во Львове появляется невероятная атмосфера праздника.

Ее создают уютные улочки, европейская архитектура, вкусная еда и пьянящие напитки.

Каждый год празднования начинаются на Святого Николая. Тогда же открывается елка и рождественская ярмарка у Оперного театра.

Ужгород

В сердце Закарпатья – Ужгороде — можно хорошо отдохнуть, посетив коллекцию мини-скульптур, которые разбросаны по всему центру.

На прогулке можно увидеть набережную Ужа, областную филармонию, кафедральный собор и замок.

Местные и туристы празднуют Новый год в центре города – на площади возле главной елки.

Каменец-Подольский

Если вы обожаете историю, то непременно успейте налюбоваться старинным городом, окутанным легендами и тайнами.

Каменец-Подольский очаровывает своими замками, крепостями, дворцами, стенами и крутыми берегами Смотрича.

Кроме этого, стоит посмотреть на древние костелы и уютные церкви.