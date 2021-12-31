Самое время заменить скучные и однотипные поздравления с Новым годом более веселыми и оригинальными.

Для многих людей Новый год – синоним нового начала. Именно в этот день у вас есть возможность выразить благодарность и пожелать всего лучшего в следующем году. 2021 год действительно был нелегкий, время поддержать друзей и родственников, поднять им настроение теплыми словами.

Наслаждайтесь последними днями 2021 года с близкими и пожелайте им всего лучшего в новом году. Начиная с 1 января у вас будет 365 дней, чтобы пережить новые впечатления, дни будут наполнены великолепными моментами, новыми достижениями и победами.

До сих пор не знаете, что написать на открытке или в текстовом сообщении? Какие слова больше подойдут для коллег, а какие для родственников? Подборка наших поздравлений поможет вам с выбором.

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Устойчивость, неизменность и развитие – это главные составляющие успеха нашей совместной работы! Примите искренние поздравления с Новым годом! Пусть новые планы насыщают вашу жизнь, успехов в творческой и финансовой сферах! С праздником!

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Встретьте Новый год феерично и без похмелья.

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Если мы оглянемся назад, нам не хватит времени, чтобы сосчитать все прекрасные моменты, которыми мы наслаждались вместе. Я благодарю тебя за то, что ты был со мной в этом году, и надеюсь, что в 2022 наши отношения будут только укрепляться. Желаю счастья. С Новым годом!

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Желаю вам открывать новые горизонты и счета в швейцарских банках, а закрывать двери от роскошной квартиры и глаза от удовольствия! С Новым годом!

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Вам желаю я в год Тигра

Обыграть удачу в игры.

Выиграть в них миллион,

И за границу поехать в дом.

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С Новым 2022 годом! Смело шагайте по длинной дороге жизни, и пусть Covid-19 вас не трогает!

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Поздравляю вас с праздником! В мире еще многое нужно увидеть и попробовать. Открывайте новые возможности, живите моментом, исследуйте и находите новые места!

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В 2022 году я желаю вам много улыбок, мало печали, силы воли для преодоления всех препятствий, уверенности, чтобы избавиться от сомнений, здоровья, чтобы проживать жизнь по полной. С Новым 2022 годом!

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Желаю, чтобы новый год был наполнен счастьем, развлечениями и азартом. Пусть все ваши желания воплощаются в реальность! Поздравляю с Новым годом!

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С Новым годом! Желаю тебе счастья,

Чтобы Дед Мороз принес много радости и тепла,

И целое море удачи.

Желаю выполнения сложной задачи!

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Пусть небо будет пределом вашего успеха в новом году!