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Пусть муза всегда будет рядом! Поздравления с Днем художника Украины 2022

9 октября 2022, 07:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Пусть муза всегда будет рядом! Поздравления с Днем художника Украины 2022

В 2022 году День художника Украины приходится на 9 октября. Ежегодно профессиональный праздник отмечают во второе воскресенье второго месяца осени.

В нашей стране День художника на государственном уровне отмечают с 1998 года. В эту дату следует поздравлять живописцев, поэтому если в вашем окружении есть такие, отправьте им приятные слова-пожелания или картинку.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем художника 2022 в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить того, кого посчитаете нужным.

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Поздравления с Днем художника 2022 в открытках

Поздравления с Днем художника 2022 в СМС

***

Ты — художник просто класс!-
Все мы — без ума
От тебя, и ты у нас-
Яркая звезда!

В этот день поздравить все
Мы тебя спешим!-
И пусть рядом будут те,
Кем ты так любим!

***

Ты пишешь картины,-
Горжусь я тобой,
Художник мой милый,
Мой самый родной!

И в твой праздник
Хочу пожелать,
Чтоб мог ты известным
Художником стать!

***

Нарисуешь ты, художник,
Всё, чем дышит белый свет,
То, что нам понять так сложно,
Бросишь ты на холст обед!

Я сегодня поздравляю
С Днем художника тебя,
Стол шикарный пожелаю,
И в натуре – праздник дня!

***

Поздравляем художников всех,
Чтобы в творчестве был вам успех,
Вдохновения по больше всегда,
И в картинах была доброта.
Поздравляем вас в этот денек,
Дарим вам дорогой поздравок,
Вами вся Украина горда,
Вами славится наша страна.

***

Ты всегда творишь шедевры,
Только кисть находят руки.
С праздником тебя, художник,
Пусть душа не знает скуки.
Пусть гордится Украина,
И известность ей приносишь,
Ведь прекрасно ты рисуешь,
А взамен лишь счастья просишь.

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