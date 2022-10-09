В 2022 году День художника Украины приходится на 9 октября. Ежегодно профессиональный праздник отмечают во второе воскресенье второго месяца осени.

В нашей стране День художника на государственном уровне отмечают с 1998 года. В эту дату следует поздравлять живописцев, поэтому если в вашем окружении есть такие, отправьте им приятные слова-пожелания или картинку.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем художника 2022 в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить того, кого посчитаете нужным.

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Поздравления с Днем художника 2022 в открытках

Поздравления с Днем художника 2022 в СМС

***

Ты — художник просто класс!-

Все мы — без ума

От тебя, и ты у нас-

Яркая звезда!

В этот день поздравить все

Мы тебя спешим!-

И пусть рядом будут те,

Кем ты так любим!

***

Ты пишешь картины,-

Горжусь я тобой,

Художник мой милый,

Мой самый родной!

И в твой праздник

Хочу пожелать,

Чтоб мог ты известным

Художником стать!

***

Нарисуешь ты, художник,

Всё, чем дышит белый свет,

То, что нам понять так сложно,

Бросишь ты на холст обед!

Я сегодня поздравляю

С Днем художника тебя,

Стол шикарный пожелаю,

И в натуре – праздник дня!

***

Поздравляем художников всех,

Чтобы в творчестве был вам успех,

Вдохновения по больше всегда,

И в картинах была доброта.

Поздравляем вас в этот денек,

Дарим вам дорогой поздравок,

Вами вся Украина горда,

Вами славится наша страна.

***

Ты всегда творишь шедевры,

Только кисть находят руки.

С праздником тебя, художник,

Пусть душа не знает скуки.

Пусть гордится Украина,

И известность ей приносишь,

Ведь прекрасно ты рисуешь,

А взамен лишь счастья просишь.