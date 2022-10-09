В 2022 году День художника Украины приходится на 9 октября. Ежегодно профессиональный праздник отмечают во второе воскресенье второго месяца осени.
В нашей стране День художника на государственном уровне отмечают с 1998 года. В эту дату следует поздравлять живописцев, поэтому если в вашем окружении есть такие, отправьте им приятные слова-пожелания или картинку.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем художника 2022 в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить того, кого посчитаете нужным.
Поздравления с Днем художника 2022 в открытках
Поздравления с Днем художника 2022 в СМС
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Ты — художник просто класс!-
Все мы — без ума
От тебя, и ты у нас-
Яркая звезда!
В этот день поздравить все
Мы тебя спешим!-
И пусть рядом будут те,
Кем ты так любим!
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Ты пишешь картины,-
Горжусь я тобой,
Художник мой милый,
Мой самый родной!
И в твой праздник
Хочу пожелать,
Чтоб мог ты известным
Художником стать!
***
Нарисуешь ты, художник,
Всё, чем дышит белый свет,
То, что нам понять так сложно,
Бросишь ты на холст обед!
Я сегодня поздравляю
С Днем художника тебя,
Стол шикарный пожелаю,
И в натуре – праздник дня!
***
Поздравляем художников всех,
Чтобы в творчестве был вам успех,
Вдохновения по больше всегда,
И в картинах была доброта.
Поздравляем вас в этот денек,
Дарим вам дорогой поздравок,
Вами вся Украина горда,
Вами славится наша страна.
***
Ты всегда творишь шедевры,
Только кисть находят руки.
С праздником тебя, художник,
Пусть душа не знает скуки.
Пусть гордится Украина,
И известность ей приносишь,
Ведь прекрасно ты рисуешь,
А взамен лишь счастья просишь.