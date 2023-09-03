3 сентября в Украине отмечают День предпринимателя. Дата праздника ежегодно разная, поскольку выпадает на первое воскресенье осени.
Ведение предпринимательской деятельности — занятие не из легких, особенно во время войны и в условиях нестабильной экономической ситуации, однако те компании, малый бизнес и микробизнес, которые держатся на плаву, делают большой вклад в нашу страну и ее экономику.
Если в вашем окружении есть человек, связанные с этой сферой, не забудьте его поздравить. Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем предпринимателя 2023.
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Будьте в курсе всегда и во всем,
Наслаждайтесь своим каждым днем,
Изучайте тенденции бизнеса
И легко уклоняйтесь от кризиса,
И к сотрудникам будьте внимательны.
Поздравляем предпринимателя!
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Чтоб День предпринимателя
Отметить увлекательно,
Не думай о работе,
Товарообороте —
Расслабься лишь на сутки,
Позволь себе минутку
В безделье раствориться
И в неге отключиться.
Желаю в праздник этот
К богатству два билета,
Чтоб счастье не отстало,
С тобой не опоздало.
Пусть люди уважают
И чаще доверяют,
Пусть сложится торговля,
И все идут с любовью.
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В День предпринимателя
Очень обстоятельно
Поздравляем с праздником
Весь торговый люд.
Пусть достаток множится
И успех приложится,
А здоровье и удача
Вас и вновь не подведут.
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Хочу сейчас поздравить
с Днем предпринимателя тебя!
Ты предприимчивым умом
Повсюду славишься не зря.
Пускай успех и процветание
Ты обретешь в делах своих,
Чтоб вслед за тем свои желания
Исполнить мог в любой ты миг.
И пожелать хочу еще я
Себя счастливым ощущать,
Желаю мира и покоя
С уменьем редким отдыхать.
***
В нашей многотрудной жизни
Много значит средний класс,
И не зря законом признан
Специальный день для Вас!
Жизнь как счастье принимайте
И идите до конца!
С праздником, предприниматель!
Не теряйте физлица!