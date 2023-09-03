3 сентября в Украине отмечают День предпринимателя. Дата праздника ежегодно разная, поскольку выпадает на первое воскресенье осени.

Ведение предпринимательской деятельности — занятие не из легких, особенно во время войны и в условиях нестабильной экономической ситуации, однако те компании, малый бизнес и микробизнес, которые держатся на плаву, делают большой вклад в нашу страну и ее экономику.

Если в вашем окружении есть человек, связанные с этой сферой, не забудьте его поздравить. Факты ICTV подготовили оригинальные поздравления с Днем предпринимателя 2023.

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Будьте в курсе всегда и во всем,

Наслаждайтесь своим каждым днем,

Изучайте тенденции бизнеса

И легко уклоняйтесь от кризиса,

И к сотрудникам будьте внимательны.

Поздравляем предпринимателя!

***

Чтоб День предпринимателя

Отметить увлекательно,

Не думай о работе,

Товарообороте —

Расслабься лишь на сутки,

Позволь себе минутку

В безделье раствориться

И в неге отключиться.

Желаю в праздник этот

К богатству два билета,

Чтоб счастье не отстало,

С тобой не опоздало.

Пусть люди уважают

И чаще доверяют,

Пусть сложится торговля,

И все идут с любовью.

***

В День предпринимателя

Очень обстоятельно

Поздравляем с праздником

Весь торговый люд.

Пусть достаток множится

И успех приложится,

А здоровье и удача

Вас и вновь не подведут.



***

Хочу сейчас поздравить

с Днем предпринимателя тебя!

Ты предприимчивым умом

Повсюду славишься не зря.

Пускай успех и процветание

Ты обретешь в делах своих,

Чтоб вслед за тем свои желания

Исполнить мог в любой ты миг.

И пожелать хочу еще я

Себя счастливым ощущать,

Желаю мира и покоя

С уменьем редким отдыхать.

***

В нашей многотрудной жизни

Много значит средний класс,

И не зря законом признан

Специальный день для Вас!

Жизнь как счастье принимайте

И идите до конца!

С праздником, предприниматель!

Не теряйте физлица!