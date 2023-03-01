На календаре 1 марта, а значит — наступила долгожданная весна. Еще немного и солнышко начнет греть сильнее, улицы наполнятся ароматом расцветших деревьев, цветов, а птички начнут петь громче.

Кажется, весну ждут все, поскольку устали от зимы, холодов и слякоти. Чем не повод поздравить своих близких, друзей и знакомых, пожелав их удачной теплой поры. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с первым днем весны 2023.

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***

Первый день весны стучится,

Открывай пошире дверь!

Вместе с ним к нам в гости мчится

Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,

И надежду, и добро.

Улетучится усталость,

Станет на душе тепло!



***

С началом весны от души поздравляю!

Счастья, здоровья, веселья желаю!

Пусть эта весна принесет для тебя

Много улыбок, тепла и добра!

***

Весенний первый лучик

По комнате гуляет,

И с первым днем весенним

Тебя он поздравляет!

***

Пришла весна, прощай, зима!

Пусть тает снег, холодный лед,

Ведь знаю я, что этот март

Тепла нам много принесет!

Пусть будет солнце, яркий свет,

Чтоб жизнь и пела, и цвела!

Весна, я шлю тебе привет,

Как хорошо, что ты пришла!



***

Пришла весна-красавица,

Природа ожила,

Деревья к солнцу тянутся

В преддверии тепла.

И воздух чист и сказочен,

Как в самых добрых снах.

О, как же ты загадочна,

Пришедшая весна!

И сердцу в чудо верится,

И на душе покой.

Все к лучшему изменится

Волшебною порой!



***

Зиме конец, ура, ура!

Вас поздравляю с 1 марта,

Желаю мира и добра,

Тепла в душе, любви, азарта!

Пусть снег растает поскорей,

И высыхают всюду лужи,

Одеться легче побыстрей —

Устали все от зимней стужи!



***

Я поздравляю всех с весной,

Вы радуйтесь, друзья, со мной!

Весенний воздух окрыляет

Надежду в лучшее вселяет!

Первый месяц весны начинается с праздников. В марте есть как профессиональные, так и государственные даты.

Например, 1 числа во Всем мире празднуют День гражданской обороны, 3-го — День писателя, а 8-го — Международный женский день. Детальный календарь праздников на март 2023 — смотрите на Фактах ICTV.