На календаре 1 марта, а значит — наступила долгожданная весна. Еще немного и солнышко начнет греть сильнее, улицы наполнятся ароматом расцветших деревьев, цветов, а птички начнут петь громче.
Кажется, весну ждут все, поскольку устали от зимы, холодов и слякоти. Чем не повод поздравить своих близких, друзей и знакомых, пожелав их удачной теплой поры. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с первым днем весны 2023.
***
Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.
Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!
***
С началом весны от души поздравляю!
Счастья, здоровья, веселья желаю!
Пусть эта весна принесет для тебя
Много улыбок, тепла и добра!
***
Весенний первый лучик
По комнате гуляет,
И с первым днем весенним
Тебя он поздравляет!
***
Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!
Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!
***
Пришла весна-красавица,
Природа ожила,
Деревья к солнцу тянутся
В преддверии тепла.
И воздух чист и сказочен,
Как в самых добрых снах.
О, как же ты загадочна,
Пришедшая весна!
И сердцу в чудо верится,
И на душе покой.
Все к лучшему изменится
Волшебною порой!
***
Зиме конец, ура, ура!
Вас поздравляю с 1 марта,
Желаю мира и добра,
Тепла в душе, любви, азарта!
Пусть снег растает поскорей,
И высыхают всюду лужи,
Одеться легче побыстрей —
Устали все от зимней стужи!
***
Я поздравляю всех с весной,
Вы радуйтесь, друзья, со мной!
Весенний воздух окрыляет
Надежду в лучшее вселяет!
Первый месяц весны начинается с праздников. В марте есть как профессиональные, так и государственные даты.
Например, 1 числа во Всем мире празднуют День гражданской обороны, 3-го — День писателя, а 8-го — Международный женский день. Детальный календарь праздников на март 2023 — смотрите на Фактах ICTV.