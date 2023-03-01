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Пусть будет солнце! Поздравления с первым днем весны 2023 в СМС

1 марта 2023, 06:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Первый день весны 2023
Источник: Pexels

На календаре 1 марта, а значит — наступила долгожданная весна. Еще немного и солнышко начнет греть сильнее, улицы наполнятся ароматом расцветших деревьев, цветов, а птички начнут петь громче.

Кажется, весну ждут все, поскольку устали от зимы, холодов и слякоти. Чем не повод поздравить своих близких, друзей и знакомых, пожелав их удачной теплой поры. Факты ICTV подготовили поздравления в СМС с первым днем весны 2023.

 

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***

Первый день весны стучится,
Открывай пошире дверь!
Вместе с ним к нам в гости мчится
Теплый ветер перемен.

Принесет пускай он радость,
И надежду, и добро.
Улетучится усталость,
Станет на душе тепло!

***

С началом весны от души поздравляю!
Счастья, здоровья, веселья желаю!
Пусть эта весна принесет для тебя
Много улыбок, тепла и добра!

***

Весенний первый лучик
По комнате гуляет,
И с первым днем весенним
Тебя он поздравляет!

***

Пришла весна, прощай, зима!
Пусть тает снег, холодный лед,
Ведь знаю я, что этот март
Тепла нам много принесет!

Пусть будет солнце, яркий свет,
Чтоб жизнь и пела, и цвела!
Весна, я шлю тебе привет,
Как хорошо, что ты пришла!

***

Пришла весна-красавица,
Природа ожила,
Деревья к солнцу тянутся
В преддверии тепла.

И воздух чист и сказочен,
Как в самых добрых снах.
О, как же ты загадочна,
Пришедшая весна!

И сердцу в чудо верится,
И на душе покой.
Все к лучшему изменится
Волшебною порой!

***

Зиме конец, ура, ура!
Вас поздравляю с 1 марта,
Желаю мира и добра,
Тепла в душе, любви, азарта!

Пусть снег растает поскорей,
И высыхают всюду лужи,
Одеться легче побыстрей —
Устали все от зимней стужи!

***

Я поздравляю всех с весной,
Вы радуйтесь, друзья, со мной!
Весенний воздух окрыляет
Надежду в лучшее вселяет!

Первый месяц весны начинается с праздников. В марте есть как профессиональные, так и государственные даты.

Например, 1 числа во Всем мире празднуют День гражданской обороны, 3-го — День писателя, а 8-го — Международный женский день. Детальный календарь праздников на март 2023 — смотрите на Фактах ICTV.

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